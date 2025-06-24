南投國慶焰火預估湧2、30萬人 民眾憂心這件事

南投縣首辦國慶焰火，施放焰火地點位於南投市貓羅溪畔的道濟禪寺廣場。（記者張協昇攝）

2025/06/24 09:50

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣建縣以來首次承辦國慶焰火，施放焰火地點選定位於南投市貓羅溪畔的道濟禪寺廣場，由於從過往各縣市舉辦國慶焰火經驗，預估將湧入2、30萬人潮，許多民眾擔心交通打結。南投縣警察局長謝宗宏表示，警方已規劃5個責任分區，將向警政署申請警力支援，除落實勤前教育，也將製作勤務手冊，內容包括管制措施、場地配置及違規、違法態樣等，力求做好國慶焰火活動的交通與安全維護等工作。

今年國慶焰火，10月10日晚間將在南投舉辦，為結合南投縣茶業博覽會，已選定距離南投縣會展中心不遠處的南投市貓羅溪畔道濟禪寺廣場施放焰火。惟南投市道路不寬闊，尤其貓羅溪畔的河防道路路幅更是狹窄，許多民眾擔憂若未能做好交通管制疏導及接駁等工作，當天湧入2、30萬人潮，屆時進場及散場時，交通可能嚴重打結。

請繼續往下閱讀...

警局長謝宗宏在答詢議員質詢如何做好國慶焰火交通與安全維護工作時表示，警方已規劃5個責任分區，除南投、中興及草屯3個分局警力外，也將投入埔里及竹山分局部份警力，並向警政署申請警力支援，目前正在編製勤務手冊，內容包括活動程序、場地配置、通訊聯絡方式及違規、違法態樣等，供所有執勤員警及協勤民力帶在身上隨時查閱使用，並將落實勤前教育，讓國慶焰火各項勤務工作執行順暢。

議員吳國昌則表示，因支援警力對道路不熟悉，警力配置一定要注意地緣關係，建議各交通管制點安排在地員警，以免外地遊客問路時，支援警力一問三不知或報錯路，造成民眾困擾，對此次國慶焰火留下不好印象。

南投市貓羅溪畔的河防道路狹窄，國慶焰火施放當天將進行交通管制。（記者張協昇攝）

南投縣每年燈會活動，都會在貓羅溪高灘地施放煙火。（南投縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法