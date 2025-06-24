沈伯洋本週提告侵害名譽 傅崐萁：熱烈歡迎

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/06/24 09:50

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨立委沈伯洋指控國民黨立委傅崐萁多次造謠指他是間諜、在美國有房子等不實言論，預告本週將提出民事侵害名譽權告訴。傅崐萁今表示，「熱烈歡迎沈伯洋提告」中國紅熊賺多少紅錢？有無違法洗產地？沈伯洋應到法院說清楚。

傅崐萁表示，針對沈伯洋這幾年拿國外多少錢？目的是什麼？秘密任務是什麼？台灣2300萬人，為何只有沈的「台灣民主實驗室」及「黑熊學院」拿到補助？潛伏在台灣要幫外國完成什麼任務？歡迎沈到法院講清楚。

請繼續往下閱讀...

傅崐萁說，對於所有媒體的指控，無論是中國紅熊還是紅孩兒，沈伯洋家族在大陸賺多少錢？有無違法洗產地？有多少見不得光的違法情事？有無逃漏稅及違反兩岸相關法規？希望沈伯洋在法院交代清楚。

傅崐萁表示，台北市議員侯漢廷爆料音檔，沈伯洋在黑熊學院大談「中國飛彈打過來其實對我們有很大的幫助」，為何有利？黑熊學院想發戰爭財國難財嗎？還是沈伯洋另外有隱藏版的身份？

傅崐萁表示，AIT才剛在臉書發表避難包開箱文，黑熊學院立刻推出高價1380元避難盒，被外界譏為救難包界的「愛馬仕」，黑熊學院想用這個避難盒賺台灣人民多少錢？

傅崐萁強調，沈伯洋老是把各界及媒體對自己的指控栽到他身上，居心叵測令人不解。進入最後反罷免階段，任何人言行均須依循選舉罷免法規定，切勿以身試法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法