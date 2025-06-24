國民黨控罷31藍委違法連署15萬份 何孟樺：依法行政硬拗成違法護航

台北市議員何孟樺。（資料照）

2025/06/24 10:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中選會審定24件立委罷免案的二階審查結果，並公布各罷免選區不合格數。立院國民黨團表示，31位遭罷免的藍委的連署數總計高達15萬份屬重複連署、偽造、死亡連署等；中選會宣示只要有一件偽造就會告發，國民黨團要求中選會依職權告發。對此民進黨議員何孟樺表示，國民黨收不到連署書，還搞出96%偽造率，難怪，他們要把依法行政，硬拗成違法護航！

何孟華在臉書PO文表示，俗話說，「沒吃過豬肉，也看過豬走路。」國民黨碰上罷免，卻是沒吃過豬肉，也沒有看過豬走路，他們的黨主席朱立倫更是走投無路，收不到連署書，還搞出96%偽造率，難怪，他們要把依法行政，硬拗成違法護航！

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何孟樺指出，陳玉珍、翁曉玲、葛如鈞，三位國民黨立委們週六開了一場記者會，指控罷團兩階段連署高度重複，涉及偽造文書。整個國民黨便跟著起舞，不實、偽造、死亡連署，所有他們所做過的事情，通通都想往罷團身上丟。彷彿只要把白鴿麻雀都噴黑，就能假裝最黑的不是烏鴉！我們不能勉強沒有民主素養的人學習民主，畢竟連一階都找不到活人連署的國民黨，要理解「一階簽過，二階也要簽」這句話，可能還要一百年來進化。

何孟樺續指，我們也不能勉強，刻意出錯的政客自我改正，畢竟堂堂百年大黨，連搞出偽造率96%都只能換來so what，工程師又怎麼可能除得了科技活寶的bug？但我們必須緊醒：陳玉珍、翁曉玲、葛如鈞這種說謊不打草稿的耍寶，還有整個國民黨的失智列車，不僅是為了朱立倫來護航，更是為了傅崐萁、黃國昌毀憲亂政來護航！只要他們能夠把黑的說成白的，能把「集體造假」說成「司法迫害」，能把「毀憲亂政」說成「監督制衡」，就能夠繼續讓立法院變成傅黃的蘇維埃，繼續削弱台灣的自我防衛能力！

何孟樺呼籲，為了守護我們心愛的台灣，請大家在未來的一個月裡，持續地拉票、宣傳，726，罷免投同意！726，反共更有力！

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