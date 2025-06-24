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    大罷免沒有很複雜！ 沈伯洋：只要國民黨不跟人民對幹就結束了

    民進黨立委沈伯洋召開「花蓮要發展，不要幻想王。正式向傅崐萁提告」記者會。（記者王藝菘攝）

    民進黨立委沈伯洋召開「花蓮要發展，不要幻想王。正式向傅崐萁提告」記者會。（記者王藝菘攝）

    2025/06/24 11:07

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委傅崐萁等24藍委、停職中的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日舉行罷免投票，對此，民進黨立委沈伯洋表示，傅崐萁跟王滬寧握手，已經過了423天；朱立倫以罷制罷，偽造死不道歉，已經167天，只要在上述任何一個時間點，國民黨不親中，選擇不要跟人民對幹，一切就結束了，但國民黨黨團從來不反對；黨主席甚至加碼。

    沈伯洋在臉書PO文表示，從國會擴權以來，國民黨總召傅崐萁的選擇是，在災情之時選擇去中國跟王滬寧握手；在被宣告違憲之時選擇癱瘓憲法法庭；在大家質疑國安問題之時砍國防預算；在大家要罷免的時候修法沒收罷免權；在大家想聽理由的時候結果集體缺席。

    沈伯洋指出，而朱立倫的選擇是：以罷制罷、偽造文書，只要在上述任何一個時間點，國民黨不親中，選擇不要跟人民對幹，一切就結束了，但國民黨黨團從來不反對；黨主席甚至加碼，傅崐萁跟王滬寧握手，已經過了423天；朱立倫以罷制罷，偽造死不道歉，已經167天。

    沈伯洋直言，他說歡迎朱立倫、傅崐萁2位來辯論大罷免，也已經超過10天，最高品質，靜悄悄，留著這2位在國民黨到底要做什麼？罷免蓋左邊，四字口訣同意罷免。

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