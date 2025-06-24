立院三讀》公務機關首長涉職場霸凌 最高罰100萬

立法院副院長江啟臣敲下議事槌，宣布公務人員保障法草案三讀通過。（記者田裕華攝）

2025/06/24 09:41

〔記者陳政宇／台北報導〕去年一名勞動部公務員輕生，公部門職場霸凌問題引發關注。立法院會今（24日）三讀通過「公務人員保障法部分條文修正案」，明確定義「職場霸凌」、並完善申訴處理機制，若機關首長或一級單位主管遭認定職場霸凌，最高可罰新台幣100萬元；若未提供符合規定的必要安全及衛生防護措施而導致死亡事故，最重可處7年有期徒刑、200萬元罰金。

考試院會上月提出「公務人員保障法部分條文修正草案」，經立法院司法及法制委員會本月5日審查，初審通過朝野立委所提修正動議。立法院會今天處理時，在場立委皆未提出異議，順利三讀通過。

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三讀條文明定，「職場霸凌」指的是本機關人員於職務上假借權勢或機會，逾越職務上必要合理範圍，持續以威脅、冒犯、歧視、侮辱、孤立言行或其他方式，造成敵意性、脅迫性或冒犯性的不友善工作環境，致公務人員身心健康遭受危害。但情節重大者，不以持續發生為必要。公務人員遭受職場霸凌的申訴期限，非權勢職場霸凌為3年、權勢職場霸凌為5年。

罰則方面，三讀條文指出，若發生對提出安全及衛生防護措施事項的建議者，或對提出職場霸凌申訴者予以不利對待或不合理處置，處應負責人新台幣3萬元以上75萬元以下罰鍰，並得按次處罰。若知悉職場霸凌情形，未採取具體有效措施，或未提供符合規定的必要安全及衛生防護措施，經通知限期改善而屆期未改善者，可罰負責人3萬元以上至150萬元以下罰鍰。

三讀條文規範，如果有「未提供符合規定的必要安全及衛生防護措施」，致生重大災害者，處應負責人3年以下有期徒刑、拘役或科或併科100萬元以下罰金；倘若致生死亡事故者，處7年以下有期徒刑、拘役或科或併科200萬元以下罰金。重大災害指的是，發生災害的罹難人數在3人以上者。

三讀條文更明定，機關首長或一級單位主管人員經認定職場霸凌成立者，處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

此外，公務人員保障暨培訓委員會為辦理這次修法新增的重大災害或死亡事故調查、因果關係認定、事故裁罰等業務，三讀條文規範，應由保訓會延聘學者專家5人至7人，組成安全衛生事故審議小組審認之。

三讀條文規定，保訓會知悉各機關安全及衛生防護措施或防免職場霸凌行為有不當或違法時，得主動實施檢查，或通知其上級機關實施檢查。其有不合規定者，應告知違反法令條款，並通知屆期改善；屆期未改善，按違失情節輕重，依相關規定處理。本次修正條文，自公布後6個月施行。

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