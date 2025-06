巴黎市長峰會 蔣萬安分享：北士科將成「淨零示範區」

台北市長蔣萬安出席在法國巴黎舉行的「市長峰會:從巴黎到貝倫——全球氣候行動十週年」,分享治理經驗。(圖由台北市政府提供)

2025/06/24 09:24

〔記者何玉華/台北報導〕台北市長蔣萬安受邀出席在法國巴黎舉行的「市長峰會:從巴黎到貝倫——全球氣候行動十週年」(Summit of Mayors: From Paris to Belém: 10 Years of Global Action for Climate),於當地時間23日登場,蔣萬安與多個城市分享永續政策的推動,並表示將把NVIDIA(輝達)總部將落腳的北投士林科技園區(北士科)打造成具備低碳建築、風廊設計與永續基礎設施的「淨零示範區」。

市長峰會由巴黎市長Anne Hidalgo主持開幕,並邀請歐盟理事會主席António Costa與法國前總理,同時也是COP21主席Laurent Fabius發表致詞,與會的包括米蘭、蒙特婁、剛果布拉薩、喀麥隆杜阿拉、荷蘭烏特勒支、摩洛哥拉巴特等城市首長,以及創業、地域與創新講座共同創辦人兼科學總監Carlos Moreno等人。

蔣萬安是亞洲地區唯一的與會講者,他分享台北市民在日常生活中2項簡單卻具影響力的永續作為:垃圾處理方式的革新與交通運輸習慣的轉型,還當場哼唱家喻戶曉的《給愛麗絲》旋律,說明市民傍晚聽到這段旋律,就知道是倒垃圾的時間,也是與鄰居寒暄的機會。

蔣萬安說,從「垃圾不落地」開始,垃圾車每日固定時間、地點收運,接著推「隨袋徵收」,居民必須使用具價格的專用垃圾袋丟棄垃圾,以「按袋付費」讓市民丟愈少、省愈多,有效鼓勵民眾自主垃圾減量;而共享單車YouBike前30分鐘免費騎乘,大幅提升使用率,促使約4分之1的使用者從私有運具轉而使用共享單車。

蔣萬安也提到,北市今年將投入超過6億美元用於氣候行動,包括2030年前公車全面電動化、擴大捷運路網,並於2029年主辦全球智慧運輸盛會——世界智慧運輸大會(ITS World Congress);北市也是台灣第一個通過《淨零自治條例》的城市,訂下2030年減碳40%、2040年減碳65%,2050年實現淨零碳排的目標。

蔣萬安分享NVIDIA(輝達)選擇台北作為首座海外總部「The Constellation」,讓他思考在不增加碳排放的前提下實現經濟成長?因此,北市府將把北士科打造為1座完整的淨零示範區,具備低碳建築、風廊設計與永續基礎設施,而The Constellation就將座落其中,成為台北科技願景的象徵,也實證「綠色成長」的可能性與可行性。

結束峰會後,一行人前往法國參議院進行交流,由參議院外交暨國防委員會副主席Olivier Cadic、友台小組副主席Else Joseph與Brigitte Devésa三位參議員,以及執行秘書 Philippe Péjo 接待。Cadic 副主席去年訪問台北,與蔣萬安共同促成台北法國實驗教育機構LIFT擴充。市府訪團預計當地時間24日搭機返台。

台北市長蔣萬安出席在法國巴黎舉行的「市長峰會」,與多個城市的首長合影。(圖由台北市政府提供)

