巴黎市長峰會 蔣萬安分享：北士科將成「淨零示範區」

台北市長蔣萬安出席在法國巴黎舉行的「市長峰會：從巴黎到貝倫——全球氣候行動十週年」，分享治理經驗。（圖由台北市政府提供）

2025/06/24 09:24

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安受邀出席在法國巴黎舉行的「市長峰會：從巴黎到貝倫——全球氣候行動十週年」（Summit of Mayors: From Paris to Belém: 10 Years of Global Action for Climate），於當地時間23日登場，蔣萬安與多個城市分享永續政策的推動，並表示將把NVIDIA（輝達）總部將落腳的北投士林科技園區（北士科）打造成具備低碳建築、風廊設計與永續基礎設施的「淨零示範區」。

市長峰會由巴黎市長Anne Hidalgo主持開幕，並邀請歐盟理事會主席António Costa與法國前總理，同時也是COP21主席Laurent Fabius發表致詞，與會的包括米蘭、蒙特婁、剛果布拉薩、喀麥隆杜阿拉、荷蘭烏特勒支、摩洛哥拉巴特等城市首長，以及創業、地域與創新講座共同創辦人兼科學總監Carlos Moreno等人。

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蔣萬安是亞洲地區唯一的與會講者，他分享台北市民在日常生活中2項簡單卻具影響力的永續作為：垃圾處理方式的革新與交通運輸習慣的轉型，還當場哼唱家喻戶曉的《給愛麗絲》旋律，說明市民傍晚聽到這段旋律，就知道是倒垃圾的時間，也是與鄰居寒暄的機會。

蔣萬安說，從「垃圾不落地」開始，垃圾車每日固定時間、地點收運，接著推「隨袋徵收」，居民必須使用具價格的專用垃圾袋丟棄垃圾，以「按袋付費」讓市民丟愈少、省愈多，有效鼓勵民眾自主垃圾減量；而共享單車YouBike前30分鐘免費騎乘，大幅提升使用率，促使約4分之1的使用者從私有運具轉而使用共享單車。

蔣萬安也提到，北市今年將投入超過6億美元用於氣候行動，包括2030年前公車全面電動化、擴大捷運路網，並於2029年主辦全球智慧運輸盛會——世界智慧運輸大會（ITS World Congress）；北市也是台灣第一個通過《淨零自治條例》的城市，訂下2030年減碳40%、2040年減碳65%，2050年實現淨零碳排的目標。

蔣萬安分享NVIDIA（輝達）選擇台北作為首座海外總部「The Constellation」，讓他思考在不增加碳排放的前提下實現經濟成長？因此，北市府將把北士科打造為1座完整的淨零示範區，具備低碳建築、風廊設計與永續基礎設施，而The Constellation就將座落其中，成為台北科技願景的象徵，也實證「綠色成長」的可能性與可行性。

結束峰會後，一行人前往法國參議院進行交流，由參議院外交暨國防委員會副主席Olivier Cadic、友台小組副主席Else Joseph與Brigitte Devésa三位參議員，以及執行秘書 Philippe Péjo 接待。Cadic 副主席去年訪問台北，與蔣萬安共同促成台北法國實驗教育機構LIFT擴充。市府訪團預計當地時間24日搭機返台。

台北市長蔣萬安出席在法國巴黎舉行的「市長峰會」，與多個城市的首長合影。（圖由台北市政府提供）

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