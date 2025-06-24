遭詹江村爆「老公賺紅錢」 郭昱晴po蔣中正8字旗：又來老招抹黑

郭昱晴指「我的辦公室掛著『共匪不滅，誓不罷休』那面旗，不是口號，是信念」。（圖擷自臉書）

2025/06/24 09:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委郭昱晴昨遭國民黨桃園市議員詹江村爆料，稱其老公在中國經商，公司登記自稱中國台灣，質疑賺紅錢。對此郭昱晴澄清，指「連我先生四年前就已經離職的工作都來攻擊」，質疑「不就是7/26大罷免快到了，又來老招抹黑」。

詹江村昨爆料稱，郭昱晴平時在台灣獵巫，質問路人使用大陸抖音平台，直播拍公園場景，有沒有使用中國口音。結果晚上睡覺的枕邊人，「卻在大陸經商，公司登記自稱中國台灣」，他也質疑「你們可以賺紅錢，但是別人卻不能在台灣直播拍自己上抖音！」

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郭昱晴在臉書發文指出，「有人去挖我個人在八、九年前的貼文，甚至連我先生四年前就已經離職的工作 來攻擊，說穿了，不就是大罷免快到了，又來老招抹黑，這種操作只會證明藍白只會打人格戰」。

郭昱晴表示，我應該是在去年2月才進入政壇的吧？！現在藍白傾全力打一個沒有選票的，才任職一年多的不分區新人，真的沒招了嗎？

郭昱晴也強調，「我的辦公室掛著『共匪不滅，誓不罷休』那面旗，不是口號，是信念。講這句話的我，沒有跑去中國賺紅錢、沒有配合統戰表演，都沒有去見王滬寧，也沒有上央視賺人民幣，拿通告費造謠矮化台灣，而現在攻擊我的正是這些人」。

郭昱晴也質疑，「要打我，拜託拿出一點真本事。不要現在還對我家人沒下限的攻擊。我先生就是在當年企業任職，一個受薪，且到處派任的專業經理人」。

郭昱晴在文末也指出，在此也順便敬告一下，刻意曲解事實、惡意攻擊一間早就與我先生無關的前公司，已經嚴重損害到他及他人公司的商譽。

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