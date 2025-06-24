藍罷綠17案全敗 吳靜怡諷：「以罷止罷」變「以罷自斃」

公民團體對31國民黨立委發動的大罷免行動，已有傅崐萁等24件國民黨立委罷免案成案，反觀泛藍陣營對17位民進黨立委發動的罷免案，在昨天宣告全數失敗，以「17案均掛蛋」收盤。圖右為國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/06/24 08:47

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕公民團體對31國民黨立委發動的大罷免行動，已有傅崐萁等24件國民黨立委罷免案成案，反觀泛藍陣營對17位民進黨立委發動的罷免案，在昨天宣告全數失敗，以「17案均掛蛋」收盤。媒體人吳靜怡對此發文諷刺國民黨，從高喊「以罷止罷」變成「以罷自斃」，她也指出目前的「高機率下架名單」以及5位因補件不足，尚未成案的罷藍委名單，呼籲民眾持續關注，高喊「大罷免，大成功」。

吳靜怡在臉書發文指出，國民黨主席朱立倫1月中高喊「以罷止罷」，原以為能以政黨動員之力對抗百萬公民的罷免浪潮，沒想到這場政治豪賭最後演變為「戰術自傷」。吳靜怡諷刺，從「以罷止罷」成「以罷自斃」，17案全掛蛋！

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吳靜怡表示，昨日為罷免送件的最終截止日，國民黨青年軍及地方黨部所發動的17件針對民進黨立委的罷免案，全數失敗，正式以「17案全掛蛋」收場，成為台灣近年來政黨發動公民行動中最慘烈的潰敗紀錄，從被起訴的「幽靈連署案」（部分偽造比率高達9成），到未達門檻提前喊卡，再到領銜人缺席、甚至有罷免團體爆出「遭冒名提案」等荒腔走板亂象，國民黨在這場政治動員中，反而將自己貪快取巧、草率造假的體質暴露無遺，這些醜聞不僅重創政黨形象，也顯示其組織力的斷層與倫理邊界的全面崩解。

吳靜怡質疑，「以罷止罷」最終演變為「自曝其短、以罷自斃」，不僅沒能反制公民罷免，反而替真正的罷免浪潮鋪了一條正義之路。

吳靜怡也強調，公民主導的罷免浪潮正以環島之姿席捲全台，從東岸的傅崐萁，到台中的羅廷瑋、桃園的牛煦庭、台北的徐巧芯，罷免不再是單一區域戰，而是全台串連的台灣主權運動，她形容「花蓮連線台北，點燃大罷免環島戰線！」

吳靜怡也引述媒體報導與交叉分析指出，目前「高機率下架名單」包括：台北市：徐巧芯、李彥秀、王鴻薇；新北市：葉元之、廖先翔；桃園市：涂權吉、牛煦庭；台中市：羅廷瑋；花蓮縣：傅崐萁；台東縣：黃建賓。

吳靜怡表示，這10位國民黨立委具備兩大特徵，分別為「仇恨值高」或「脆弱的勝選」，其中雙北更因城市共伴效應與高度媒體關注，大量人口數能成為最具投票動力的區域，而花蓮罷免案更被視為「反共民主防線」的重要象徵性戰役。

吳靜怡也提到，目前仍有5位國民黨立委罷免案因補件不足，尚未成案，各團隊正積極催件。這5人包含羅明才（新北市第11選區）、顏寬恒（台中市第2選區）、楊瓊瓔（台中市第3選區）、江啟臣（台中市第8選區）、林思銘（新竹縣第2選區）。她也說明，一旦補件成功，預計將成為下一波重點戰場，尤其台中三案若整整齊齊，將牽動中台灣藍營的防線崩潰！

吳靜怡在文末也指出，知名政論主持人李正皓遭噴辣椒水，警方初步透過相關情資顯示，發現3名共犯具天道盟、天和會相關背景，顯然就是一起預謀型態的組織犯罪，背後目的還不清楚，在這敏感時機李正皓代表著新台派的勇敢，而躲在背後的絕對不是正義的那一方！

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