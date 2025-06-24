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    盧秀燕酸賴總統「個人史觀」 葉耀元批藍白：跟壞人曉以大義就不會施暴？

    賴清德總統22日在談話中強調中華人民共和國從未統治過台灣任何一天，台中市長盧秀燕（見圖）卻稱這是賴清德的「個人史觀」，引發外界批評。（資料照）

    賴清德總統22日在談話中強調中華人民共和國從未統治過台灣任何一天，台中市長盧秀燕（見圖）卻稱這是賴清德的「個人史觀」，引發外界批評。（資料照）

    2025/06/24 08:19

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕賴清德總統22日在發表談話提到，中共從未統治過台灣任何一天，所謂「台灣自古以來就是中國不可分割的一部分」不是事實，台中市長盧秀燕稱這是賴清德的「個人史觀」。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文直言，「賴總統甚至還可以說：中華民國是有統治過中國的啦，不過那是1949年以前的事情了」。他也強調，「現在我們要關注的，是台灣自己的國族意識的建立，以及如何強化台灣的國防與抵擋中共的滲透與威嚇」。

    賴清德總統22日展開「團結國家十講」的第一講，談話中強調中華人民共和國從未統治過台灣任何一天，所謂「台灣自古以來就是中國不可分割的一部分」不是事實。台中市長盧秀燕卻稱這是賴清德的「個人史觀」，引發外界批評。

    葉耀元在臉書發文指出，「其實齁，賴總統甚至還可以說：事實上，中華民國是有統治過中國的啦…不過那是1949年以前的事情了，現在我們要關注的，是台灣自己的國族意識的建立，以及如何強化台灣的國防與抵擋中共的滲透與威嚇」。

    葉耀元強調，作為一個現實主義的國際關係學者，基本上都認為這些「正統」啦，「道統」啦，「大義」啦，或是諸如此類的論述，不過就是想在心理層面去建立起攻擊別人的正當性的藉口罷了，然後希望其他旁觀者會買這個帳，不要責怪施暴者。

    葉耀元質疑，「拜託，打人就是打人，你管他有沒有正當性？國際社會是叢林社會耶，有沒有正當性有差嗎？這就為什麼要抵抗中共，只有強化我們自身防衛能力這條路，然後透過跟其他夥伴的連結，來加強嚇阻中國的力道」。

    葉耀元也批評，「國民黨跟民眾黨天天在那邊說要跟中共好好交流，才能降低中共武力犯台的可能性。你以為跟壞人曉以大義，他們就不會施暴嗎？天真」。

    賴清德總統22日展開「團結國家十講」的第一講，談話中強調中華人民共和國從未統治過台灣任何一天，所謂「台灣自古以來就是中國不可分割的一部分」不是事實。（資料照）

    賴清德總統22日展開「團結國家十講」的第一講，談話中強調中華人民共和國從未統治過台灣任何一天，所謂「台灣自古以來就是中國不可分割的一部分」不是事實。（資料照）

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