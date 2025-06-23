國台辦稱賴清德「國家」首講是犯罪 陸委會：總統闡述歷史事實

陸委會今日表示，國台辦以了無新意的「一中」敘事，重申其擁有台灣主權的舊調，完全經不起檢驗，也無法獲得台灣人民的認同。（資料照）

2025/06/23 22:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德日前在「團結國家十講」首談強調，「台灣當然是一個國家」，並駁斥中國不當曲解聯合國2758號決議文。國台辦今晚痛罵賴發表「台獨」歪理邪說，企圖蠱惑台灣民眾，並稱1949年後中華人民共和國宣告成立，對台享有、行使主權。陸委會強調，賴總統闡述歷史事實，有理有據，證明中共所宣稱「台灣自古以來是中國不可分割的一部分，台灣不是主權獨立國家」，只是毫無依據的虛構謊言。

國台辦發言人陳斌華表示，賴清德22日的講話充斥著謊言與欺騙、敵意與挑釁，是一篇赤裸裸煽動兩岸對立對抗的「台獨」宣言，是一盤錯漏百出的「台獨」歪理邪說大雜燴，充分暴露其冥頑不化的「台獨」本性。

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陳斌華嗆聲，賴清德無視台灣回歸祖國懷抱的歷史事實，把台灣同胞愛國愛鄉愛土的感情與所謂「台獨」掛鉤，企圖蠱惑台灣民眾，「是對台灣人民光榮的愛國主義傳統和無數先烈犧牲奉獻的『背叛』和『犯罪』」。

陳斌華指控，賴清德在講話中「偷換概念，抹殺二戰勝利成果，拋開開羅宣言、波茨坦公告等具有國際法效力法律文件，挑戰扭曲聯大第2758號決議」，稱「台灣不屬於中國」、鼓吹「互不隸屬」，完全違背國際法。

陳斌華聲稱，1945年10月25日中國政府收復台灣、澎湖，恢復對台灣行使主權。1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，成為全中國的唯一合法政府和在國際上的唯一合法代表，「這是在同一國際法主體沒有發生變化的情況下，新政權取代舊政權，中國的主權和固有領土疆域未因此改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使對台灣的主權」。

陳斌華更說，中日兩國間的一系列政治文件也確認了台灣回歸中國的事實。「台灣是中國一部分，台灣從來不是一個國家。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識」。

對此，陸委會表示，國台辦以了無新意的「一中」敘事，重申其擁有台灣主權的舊調，完全經不起檢驗，也無法獲得台灣人民的認同。賴總統闡述歷史事實，有理有據，證明中共所宣稱「台灣自古以來是中國不可分割的一部分，台灣不是主權獨立國家」，只是毫無依據的虛構謊言。

陸委會強調，中華民國自1912年成立迄今已歷114年，中華人民共和國從未統治過台灣一天。中華民國政府與全體軍民在二戰反侵略、護家園，最終取得抗戰勝利。1943年「開羅宣言」、「波茨坦公告」兩份文件簽署時，中華人民共和國尚未建立，且聯大2758號決議的內容未提到台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，中共據此建構所謂的「一中原則」，根本是扭曲歷史事實，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。

陸委會進一步表示，政府兩岸政策立場一貫，不卑不亢，維持現狀。面對中共持續加大對台複合性施壓及統戰滲透，賴總統提出「17項因應策略」與相關政策論述，是為了維護我國家主權及確保台灣民主自由生活方式的必要作為。

陸委會指出，賴總統已明確揭示，政府維繫兩岸對等尊嚴及健康有序對話交流的承諾不變。呼籲中共當局應正視中華民國客觀存在的事實及「兩岸互不隸屬」的台海現狀，停止一切對台施壓脅迫作為，以有意義的對話取代惡意謾罵，如此方有助於兩岸關係正向發展。

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