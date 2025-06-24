賴清德強調「中共從未統治台灣」 盧秀燕稱那是「個人史觀」挨轟

針對賴清德「團結國家十講」強調中華人民共和國從未統治過台灣任何一天，盧秀燕稱那是賴清德的「個人史觀」。（資料照）

2025/06/24 00:00

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕賴清德總統22日展開「團結國家十講」的第一講，談話中強調中華人民共和國從未統治過台灣任何一天，所謂「台灣自古以來就是中國不可分割的一部分」不是事實。沒想到被認為有可能代表國民黨參選下屆總統的台中市長盧秀燕竟稱，這是賴清德的「個人史觀」，引發網友批評。

賴清德22日在國際扶輪三四九○地區七社聯合例會展開首場次的「團結國家十講」，第一講主題談「國家」。對於中國宣稱台灣「自古以來」就是中國不可分割的一部份，賴清德從信史時代之前開始爬梳歷史，論述台灣起源於獨立生態系，日方在「舊金山和約」也僅放棄台澎權利，未將台灣交給當時建國不到兩年的中華人民共和國，所謂「台灣自古以來就是中國不可分割的一部分」不是事實，中華人民共和國從來沒有統治過台灣任何一天。

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不料盧秀燕週一（23日）受訪時表示，當前全世界關心的的議題是以色列和伊朗的衝突，或將對台灣能源、經濟、物價、民生造成重大衝擊，國人希望總統能有所回應，但週日賴清德所談的「只是他個人的史觀」，與人民期待的沒有對焦。

林智群酸：盧秀燕接受中共史觀 中華民國滅於1949年？

對此，律師林智群在臉書分享盧秀燕的發言，「賴總統說中華人民共和國『從來沒有』統治過台灣，盧秀燕說那個是賴總統的個人史觀。除非盧秀燕接受中華人民共和國史觀（中華民國滅於1949年），不然怎麼會講出這樣的話？這樣目光如豆的人也想選總統？國民黨總統預備候選人一代不如一代。」

網友也紛紛批評，「那我就好奇她是哪國的台中市長了」、「想請問盧秀燕的史觀又是什麼？」、「所以她代表中華人民共和國統治台中？」、「所以市長媽媽的歷史觀是中華人民共和國有統治過台灣？」、「個人史觀？這是事實啊，什麼史觀不史觀」、「人家沒有統治過還硬說有，真是奴性超重！」、「這是事實不是觀點呀，盧秀燕要不要去讀一下書，才不會常常鬧笑話，決策亂搞，然後出事就震怒一下」、「馬關條約、舊金山合約就在那，怎麼會是史觀？」

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