中國海警船本月第四度侵擾金門海域 去年2/19以來第77次襲擾

海巡署金馬澎分署偵獲中國海警船闖入金門限制水域，隨即調度金門巡防艇近迫監控。（金門海巡隊提供）

2025/06/23 21:23

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署表示，繼日前2天內三度偵獲中國海警侵擾金門海域，今天再度偵獲4艘中國海警船闖入金門限制水域，也是6月第四度侵擾，經調度金門巡防艇近迫監控，中國海警船駛離金門水域。這是中國海警船自去年2月19日以來第77次襲擾金門海域。

海巡署金馬澎分署表示，連日來，中國海警船持續襲擾金門，光是19日二度編隊侵入金門海域，20日也是以4艘海警船，以一路縱隊方式闖入金門限制水域，均由海巡署第一時間派出巡防艇對應、廣播要求駛離。

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金馬澎分署指出，下午2點左右，再度偵獲4艘中國海警船陸續在金門南面限制水域出沒，且有侵入企圖，我方立即調度4艘巡防艇於限制水域嚴密監控。

金馬澎分署指出，果然，下午接近3點，中國海警舷號「14609」、「14515」、「14606」 及「14527」等4船，分別自金門東、西兩側闖入我國金門水域，海巡署預先部署的4艘巡防艇立即前往對應，並透過無線電以中、英文廣播警告海警船轉向航離，不可進入我方管轄水域，中國海警船在我方巡防艇近迫監控下，於下午5點駛離我方水域。

海巡署表示，這是中國海警船6月第四度侵擾，並持續性以灰色地帶手段侵擾我國，自去年2月19日至今襲擾金門海域達77次，金馬澎分署將持續掌握中國海警動態，確保國家安全。

海巡署金馬澎分署偵獲中國海警船闖入金門限制水域，隨即調度金門巡防艇近迫監控，並以中、英文廣播要求中國海警船駛離金門水域。（金門海巡隊提供）

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