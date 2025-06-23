7/26大罷免投票 小黨、民團陸空戰齊發助攻罷團

民主行動隊在14日與15日赴花蓮聲援罷免國民黨團總召傅崐萁，前往傅崐萁豪宅、花蓮縣政府示威。（台灣基進提供）

2025/06/23 21:16

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委傅崐萁等24藍委、停職中的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日舉行罷免投票，面對大罷免，台灣基進等本土小黨組成「民主行動隊」全台出擊，將前往雙北、台中、新竹等藍委選區，召喚中間與冷感選民投下同意罷免票；在空戰上，經民連將每週與罷團召開記者會揭露國民黨立委所提親中、亂台法案。

台灣基進黨主席王興煥認為，大罷免到了第三階段的投票，國民黨勢必操作藍綠對決以鞏固基本盤、降低中間選民投票意願，因此大罷免成敗，取決於能否召喚出更多游離的、不屬藍綠傳統板塊的同意票。

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「政黨與公民社會必須團結合作！」王興煥表示，除了罷團的倡議、執政黨的動員，本土在野政黨也必須說服對藍綠大黨無感的、對第三勢力新政治有期待的選民，都出來投票，這也是由台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟等本土在野黨所組成的「民主行動隊」責任所在。

王興煥說明，民主行動隊在14日與15日赴花蓮聲援罷免國民黨團總召傅崐萁，象徵著三階鳴槍、擒賊先擒王；在傳統的宣講與陸戰之外，台灣基進著重話題新穎與活動設計，例如在花蓮，基進與在地罷團花蓮曙光、花蓮微光、花蓮重開機、葉霸老師等會師、在東大門夜市以「食字路口」遊戲爭取民眾與攤商認同，並夜襲傅崐萁豪宅、直搗黃龍赴花蓮縣政府示威。

王強調，未來台灣基進會以政黨聯合的形式去台中、新竹、雙北各地宣傳，促成全民出擊、全光譜動員，展現本土陣營的社會責任與政治決心。此外，基進也將在29日於西門町上演大罷免布袋戲，他們會以各種創意、非典型的方式爭取與各類公民對話，盼望在三階投票當日，全面罷免24位國民黨立委，一舉修正不尊重台灣民意的、被中國控制的國會。

時代力量也說，面對國民黨團總召傅崐萁親中賣台、民眾黨總召黃國昌仇恨亂政的國會「傅黃體制」，時代力量和台灣綠黨等小黨組成民主行動隊罷免來作伙，第一站前往花蓮，未來也會到國民黨團幹部、特別惡劣的藍委選區，支持罷免運動，呼籲更多民眾一起站出來投下同意票，守護台灣民主。

此外，經民連智庫召集人賴中強表示，自12日起，他們啟動「週週記者會」計畫，每週會聚焦一個議題批判提出親中亂台法案的立委，並邀請專家及罷免連署該法案的藍委罷團參加。首場，針對國民黨立委黃建賓，游顥，王鴻薇等人，提出「兩岸人民關係條例第二十九條修正草案」，意圖把台海雙邊定位為內戰關係。

賴中強補充，第二場則針對國民黨立委陳玉珍，黃健豪，萬美玲，魯明哲，林思銘，丁學忠等人欲修正「離島建設條例」，擬設立離島國際醫療特區，大收中國病人，衝擊我國健保醫療量。

民主行動隊在14日與15日赴花蓮聲援罷免國民黨團總召傅崐萁，前往傅崐萁豪宅、花蓮縣政府示威。（台灣基進提供）

圖說：台灣基進將在本月29日於西門町上演大罷免布袋戲。（台灣基進提供）

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