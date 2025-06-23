大罷免浪潮狂襲 陳嘉宏：起源是黃國昌

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌。（資料照）

2025/06/23 23:28

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免已有31件泛藍立委罷免案二階連署送件，目前24件確定挺進三階，其餘7件待補件，台灣各界關注進度。媒體人陳嘉宏今天（23日）直言，造成如今這種大場面的起源，就是民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌！

陳嘉宏今天在臉書發文表示，國民黨立院黨團總召傅崐萁雖被視為這場大罷免行動的「首惡」，想方設法要為自己擴權，但若不是黃國昌在旁搧風點火，「光是以傅崐萁的腦子，恐怕還想不出這幾乎整本違憲的法律」。

請繼續往下閱讀...

他說，「傅黃兩人一個要權力，一個要聲量，從癱瘓憲法法庭的《憲法訴訟法》、惡搞國家財政的《財政收支劃分法》、圖利自己的《選舉罷免法》，以及連自己在表決什麼都搞不清楚的『總預算大屠殺』，他們彼此撐腰、互為狼狽，最後惡向膽邊生，壞事也越幹越多越絕。」

陳嘉宏直言，「台灣政治史上，從沒有任何一個政黨有本事讓一百多萬公民站出來連署罷免超過30席的立委。大罷免之所以風起雲湧，不是因為民進黨的鼓動，而是因為一個欠缺直接民意的不分區立委黃國昌，以及區區只有6萬多選票的花蓮立委傅崐萁，竟能主導台灣過去一年的政治議程，將最高民意機構玩弄於股掌之間。」

他指出，「因為權力不受任何節制，黃國昌才膽敢在不經任何協商的情況強推法庭直播修法，繼續破紀錄地引來法界院檢律學四大領域齊聲反對；也因為一路食髓知味，黃國昌才會膽大妄為在議場播放變造的司法偵訊錄音，公然上演腳尾飯2.0。」

陳嘉宏提到：「霹靂布袋戲裡有個『衰尾道人』，因為壞事總與他擦身而過，倒楣的都是他身邊的人，所以常把『死道友，不死貧道』這句話掛嘴邊。黃國昌從政10數年來，每個被他沾上的政黨或政治工作者都『非死即傷』，唯有黃國昌自己的聲量卻節節攀升，說他是台灣政壇版的『衰尾道人』一點都不為過。」

陳嘉宏認為，「某個程度來講，這場大罷免的起源其實就是鼓動52席國民黨對抗台灣公民社會的黃國昌；可笑的是還有國民黨立委迄今仍把他當成對抗罷免的救世主，直可謂『被賣了還在幫忙數鈔票』。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法