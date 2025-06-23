詭異「中國公告」傳單！ 台變「祖國軍事管制區」：留島不留人

一位住在桃園大溪區的民眾在自家信箱收到這份詭異公告。（圖取自周軒臉書）

2025/06/23 21:31

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年對台動作頻頻，除了軍機艦侵擾，各種認知作戰層出不窮。今天（23日）傳出有民眾突然在住家收到一份詭異的「中國公告」，內容為「台灣回歸祖國新經濟措施和相關安置措施」，還大大寫上「留島不留人」5個字。該公告在網上曝光後，掀起熱議。

政治工作者周軒今天在臉書分享陽明交大科技法律學院教授林志潔轉述，一位住在桃園大溪區的民眾在自家信箱收到一份詭異公告，好奇詢問大家「有人今天也收到一樣的傳單嗎？」

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周軒曝光的公告標題為「中華人民共和國政府公告」，內容為「為慶祝台灣回歸祖國，以及新的合作，即日起公告新的經濟措施和相關安置措施：1. 即日起六個月內，實施新的貨幣兌換與不動產收歸政策。台灣地區人民的存款以10000元新台幣換1元人民幣的兌率執行兌換。所有私人土地與房屋，依台灣地方政府的公告現值，以相同兌率兌換，全部收歸國有。」

「2. 上述新貨幣兌換與不動產收歸的措施完成後，台灣地區的2300萬人民，祖國政府將寄發遷移通知，所有的人民在2年內遷移到祖國內陸指定的地區居住。台灣將作為祖國的軍事管制區，成為潛艇和戰鬥機基地，以便部署更多的飛彈護衛祖國在太平洋沿海的安全。同時以澎湖地區作為台灣海峽的管制站，執行運輸管制，所有各國的船隻要通過台灣海峽必須經由祖國政府的同意。」

「3. 台灣地區的人民，每戶家中有二位以上的男性（19≥年齡≤40），必須留下一位在台灣。為台灣作為軍事管制區的建設奉獻為期五年的勞役，五年後再回祖國居住。」

公告還寫著「留島不留人」5個大字，「提醒人民頭家：舊台幣換新台幣是在民國38年（1949年）6月15日實施的。當時舊台幣4萬元兌換新台幣1元，民間俗稱『四萬換一塊』，您希望10000元新台幣換1元人民幣嗎？」公告最後還有一行小小的文字，寫著「註：必須以台灣的用語」。

這張詭異公告曝光後引發熱議，林志潔在周軒貼文底下留言，「真的非常可惡，散布謠言意圖影響社會秩序和民生穩定，這是犯罪行為，感謝國安和檢調即刻啟動調查」。

其他網友則紛紛表示，「這獵奇到讓人覺得是反串」、「想要造成恐慌再推給民進黨造謠」、「如果台灣被中共拿走，到時就會如傳單上的敘述，國民黨剛來台灣也做過這種事啊」、「內容超詭異，他要表達什麼？恐嚇人民？還是鼓勵人民投共？還是要人民自亂猜疑」、「這文宣像反串的」、「一看就是假的，有人故意製造恐慌」。

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