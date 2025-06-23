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    中配完成繳附喪失原籍證明 陸委會：已將近5200名

    陸委會今天表示，截至目前受理情況，完成繳附喪失原籍證明者已將近5200名。 （資料照）

    陸委會今天表示，截至目前受理情況，完成繳附喪失原籍證明者已將近5200名。 （資料照）

    2025/06/23 18:49

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕移民署日前發函通知中國籍配偶，3個月內補繳「喪失原籍證明公證書」，否則撤銷在台戶籍登記，陸委會已公布「具結」替代方案，受理日期到6月30日止。陸委會今天表示，截至目前受理情況，完成繳附喪失原籍證明者已將近5200名。

    陸委會與內政部移民署及海基會三單位，持續透過多元管道受理民眾反映各類疑義與困難，已於北部、中部及南部辦理3場次宣導說明會，今、明兩天也在台東、花蓮舉辦東部說明會。

    針對桃園市政府反映有32名中配陳情無法及時繳附喪失原籍證明問題，陸委會指出，有關桃園市府所提32名個案，該會已與市政府密切聯繫中，如有需要均會協助處理。也呼籲各縣市政府，若有接到民眾陳情，皆可轉由移民署及陸委會接手服務。

    陸委會強調，該會與移民署歡迎各縣市政府協力提供需協處的個案資訊，中央與地方政府共同合作，全力協助民眾完成繳附作業，尤其是針對無子女長者、偏鄉社經弱勢者面對的數位資訊落差，政府可透過地方鄰里系統，找出這些弱勢長者，並提供專人實體協助。

    陸委會指出，截至目前受理情形，完成繳附喪失原籍證明者已將近5200名；向主管機關申請具結替代或延後辦理及反映困難者累計近2400名，另海基會協助文書驗證數也超過7100件，顯示多數原中國籍人士都願意配合落實法律規定。

    陸委會重申，原中國籍人士在台安居樂業的前提是擁有完整合法的身分，陸委會願作中配永遠的娘家與堅實的後盾，如有任何問題均可向該會尋求協助，也請尚未完成繳附的民眾儘速向移民署提出。

    陸委會強調，倘個案因故逾越6月30日的繳附期限，只要當事人展現積極處理態度，儘速提出相關需求與說明，政府仍然會盡全力協助當事人處理問題，不會逕予撤銷戶籍，民眾毋須過度擔憂；只怕置之不理，才會影響自已的身分權益。

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