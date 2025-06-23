徐榛蔚、吉安鄉長游淑貞農會家政班活動 趁機宣講反罷免

吉安鄉長游淑貞今天上午參加鳳榮地區農會家政班的活動，致詞時拿著傅崐萁文宣扇子要求不同意罷免票要衝高。（民眾提供）

2025/06/23 17:54

〔記者王錦義／花蓮報導〕縣長徐榛蔚、吉安鄉長游淑貞今天上午參加鳳榮地區農會家政班的活動，游淑貞致詞時要求不同意罷免票要衝高，才可以帶著民意去跟中央爭取建設、普發一萬元，強調傅崐萁若被罷免掉會停止10年以上進步；而縣長徐榛蔚致詞也說，現在國家已經呈現一言堂、限縮人民說話的自由、行動的自由，要去這個中國去做交流現在越來越困難，回來還不敢講，兩岸都是一家人，14億人口商機有多大？

鳳榮農會今天上午舉行家政好米力-米食創意料理活動，邀請農會家政班的成員到現場學習利用白米製作創意美食。活動開始前邀請貴賓致詞，吉安鄉長游淑貞在現場催票喊要投「不同意罷免」，縣長、傅崐萁妻子徐榛蔚也現身活動似乎為挺丈夫宣講。徐榛蔚說，「可是兩岸不是一家人嗎？我們（台灣）祖先都從那邊（中國）來的是同文同種，而且他們（中國）有14億人口商機有多大？」

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徐榛蔚致詞時說，先前因主張武統遭驅離的中配「亞亞」，雖然她不認同武統，但從亞亞的事情代表總統賴清德提出的賴17條，其實是整個限縮人民說話的自由。徐榛蔚又說，現在要赴中交流越來越困難，以前從中國返台還可以開心分享當地風情，但如今回到台灣也不敢講旅行內容，去南寧看好朋友回來都不敢講，「去都要偷偷摸摸的去，像是做賊」，她還說，陸委會今年已經取消中國人參加台灣舉辦的夏季旅展，看看2015年以前花蓮觀光有多好？

鄉長游淑貞致詞時，拿著傅崐萁的反罷免文宣扇子說，要把不同意票衝到最高、最高，讓傅崐萁帶著民意在立院講話才可以大聲，不只是普發一萬，爭取161億，還有很多的福利、建設，包含很多的交通路網都可以呈現，若傅崐萁被罷免掉，花蓮會停止10年以上的進步，很多建設會重新再來。

民進黨議員花蓮縣議員胡仁順批評說，游淑貞這麼擔心，是不是害怕無法真正成為徐、傅接班人？也太早擔心了吧！對於宣講被罷免就會停滯10年，想請問徐、傅夫妻長期花蓮執政23年，過去10年中央更補助超過2千億，花蓮有進步嗎？縣議員林則葹說，行政首長上班期間說出這樣的話非常不恰當，帶頭做行政不中立的示範。

花蓮市民代表莊依婕也質疑說，農會辦米食創意料理活動現場，結果主角不是廚師，是傅崐萁、徐臻蔚、游淑貞，活動掛羊頭賣狗肉，表面說辦料理，實際在搞反罷免宣傳，用米做幌子、用活動蓋宣傳、用人民買單，不是創意料理，是花蓮政治操作的老梗！

罷團微光花蓮發言人W則是認為，吉安鄉長游淑貞違反行政中立，如果要宣傳反罷免，請在非公務執行期間。

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