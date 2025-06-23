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    議員許淑華收「當眾割喉」恐嚇信！警向微軟調閱Outlook資料

    民進黨台北市議員許淑華收到恐嚇信件，其內容為「要將她當眾割喉並展開無差別屠殺」等，許第一時間已報警。（取自許淑華臉書粉絲頁）

    民進黨台北市議員許淑華收到恐嚇信件，其內容為「要將她當眾割喉並展開無差別屠殺」等，許第一時間已報警。（取自許淑華臉書粉絲頁）

    2025/06/23 17:10

    〔記者陸運鋒／新北報導〕國民黨24席立委罷免案將於7月26日投票，另有5個罷免藍委團體仍在拚第二階段補件關鍵門檻，而今天民進黨台北市議員許淑華收到一封恐嚇信件，其內容為「要將她當眾割喉，並展開無差別屠殺」等，許指出第一時間已報警，而罷免投票已進入白熱化階段，可預期各種威脅言論。對此，北市信義警分局表示，已調閱嫌犯信箱相關資訊，將釐清嫌犯身分及動機。

    議員許淑華今天下午在臉書貼出警方案件受理單並指出，由於收到一封恐嚇她與團隊人身安全的電子郵件，信件中宣稱要將她「在當街當眾割喉割到斷，其頭顱，懸掛於自由廣場，三日三夜不覺」，表示已在第一時間報警，將全力配合調查。

    許淑華說，罷免投票已進入白熱化階段，可以預期出現各種威脅言論，干擾罷免等動作，是否因為這場由公民發起的罷免運動，是中共不樂見的情況？應該展現對專制威權無所畏懼的精神。她最後提到罷免投票日在7月26，呼籲民一同捍衛民主、守護台灣。

    對此，信義警分局指出，接獲報案後以委請刑事警察局資訊科，向微軟公司調閱Outlook信箱相關資料，目前尚未獲得回應，將持續釐清寄信人身分，若身分明確將進一步追查到案。

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