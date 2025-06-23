不畏慘摔！市長獎「陪你拍」 黃偉哲表演踢破木板

市長獎頒獎，黃偉哲表演踢破木板。（台南市政府提供）

2025/06/23 17:51

〔記者王姝琇／台南報導〕「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮第4場今日下午於慈濟高中登場，市長黃偉哲為東區、中西區、安南區、安平區、南區等5區，共41所國小、689位畢業生頒發市長獎。同學們各個別出心裁拿出大頭佛頭套、魔杖等各種道具，甚至有拿出跆拳道木板，邀市長表演踢破木板，場面活潑歡樂。黃偉哲昨日拍照時不慎摔倒，今天仍是盡力配合。

黃偉哲表示，獲市長獎的同學不只成績優異，也創意滿分，在這屬於同學們的榮耀時刻，很開心能與拍下精彩的瞬間，留下珍貴的回憶。他勉勵眾學子，未來挑戰會很大，競爭會很激烈，但是相信同學們一定能夠克服，把握人生美好的回憶。

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教育局長鄭新輝表示，市長獎涵蓋優學、語文、科技、藝術、體育、嘉行與勵志等七大類，自110學年度起創新推出「市長陪你拍」活動，鼓勵學生自由發揮創意與市長合影，留下獨一無二的青春回憶，鼓勵畢業生勇敢展現自信與活力。

獲市長優學獎的安南區安順國小許恩綺，樂觀開朗、積極向上，學業表現優異，為模範生代表。多元發展、才華洋溢，無論閱讀、作文、英語朗讀，或舞蹈皆表現出色，尤其在民俗體育項目表現亮眼，連續2年榮獲全國民俗體育競賽甲等殊榮。

獲市長科技獎的安南區和順國小劉佳霓，自中年級起便展現對程式設計的濃厚興趣，積極投入Scratch學習與實作。曾勇奪台南市113年度Scratch暨AI程式設計競賽國小組第1名，並代表台南參加全國賽，以堅持與熱情為小學生活寫下精彩篇章。

獲市長藝術獎的東區崇明國小王楉茵，於藝術與學術領域皆表現優異。繪畫作品情感細膩、創意十足，屢獲競賽佳績；學科表現同樣亮眼，曾奪下台南市數學競賽個人銀牌。不僅課業認真、待人溫和，更是師長心中的模範、同儕眼中的榜樣。

市長獎頒獎「市長陪你拍」同學們拿出大頭佛頭套、魔杖等逗趣道具。（台南市政府提供）

「市長陪你拍」西門實小陳可邦同學參與的帆船隊道具全出。（台南市政府提供）

市長獎頒獎「市長陪你拍」同學們拿出大頭佛頭套、魔杖等逗趣道具。（台南市政府提供）

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