川普出手轟炸伊朗！ 林濁水曝國際風向改變：國民黨押寶全摃龜

川普22日證實美軍轟炸伊朗3處具重要戰略價值的核設施。（路透）

2025/06/23 17:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕這兩天最受到國際各界熱議的就是美軍出手介入以伊衝突，轟炸伊朗3處具戰略價值的核設施。對此，前立委林濁水點出當前國際風向改變，過去努力鼓吹「疑美恨川」的國民黨人「所押之寶全摃龜」！

美國總統川普22日證實美軍開展「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer），派出7架的B-2匿蹤轟炸機轟炸福爾多（Fordow）地下鈾濃縮設施在內等3處伊朗核設施，引發外界高度關注。

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對此，林濁水在臉書語帶調侃表示，「意外嗎？瘋狂嗎？川普先前說『習近平是我好朋友，他很尊敬我，因為他知道我很瘋狂！』，現在不只習近平知道了。」

隨後他又發文，「5年來藍人由學者帶頭努力鼓吹疑美，並痛批綠不肯和紅建立互信，還掩掩遮遮地替（俄羅斯總統）普廷圓場。如今川普瘋狂出手，固然除了英國，國際傳統建制精英譴責，但大氣氛卻肯定強烈地由疑川轉向詭異的疑普廷、疑習。」

「而藍人？所押之寶全摃龜，恐怕只有陷入恐慌一途。至於爆發大戰？真實的前兆已經由哈瑪斯、真主黨、敍利亞、胡塞組織一連串事件充分呈現了。」

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