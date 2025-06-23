7/26回台投罷免！ 加拿大僑胞開心曬機票忘碼資訊 竟遭冒名惡意退票

一名網友23日在Threads上分享自己原本已經訂好機票要回台投罷免，結果卻疑似遭藍白粉冒名惡意退票。（圖翻攝自Threads）

2025/06/23 17:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中選會上週五（20日）公告第一批順利挺進三階的24名件罷免國民黨立委案，訂於7月26日舉行投票，各地罷團紛紛開展催票行程，海外僑胞們也開始著手訂機票回台參與這場可能扭轉台灣民主史的盛事。近日有自稱旅居加拿大的網友在社群分享自己已訂好機票返鄉投罷免票，卻因機票訊息沒有碼掉，疑遭有心人士冒名惡意退票，害他平白損失了10萬元。這件事曝光後，隨即引發網路熱議。

一名網友昨天（22日）凌晨在Threads 上貼出自己在線上旅行社「Trip.com」訂購電子機票的截圖，開心表示「為了見證歷史，為了小小多山的國家。從加拿大飛回台灣，三趟航班46小時，還帶兩個小孩。10萬元換一張選票，值得啦！」

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該貼文發布後，馬上就有網友發現原PO沒有遮蔽機票相關資訊，紛紛提醒原PO「記得訂單編號跟PIN碼要遮住，之前有人票被惡搞取消」、「先感謝罷免超人！但是你的訂單編號這些資訊都在上面，是不是應該要稍微遮蔽一下？」、「謝謝救國團，但資訊要記得碼一下」、「訂單編號跟pin碼是個資，要小心有心人」、「截圖上有一些個資（訂單編號）快刪文吧！」

沒想到網友擔心的事還是發生了，原PO今天再於Threads貼出自己收到購票網站寄給他的退票申請，平台表示申請已完成，且不可退款。原PO氣憤表示，「下流！我發了機票文，然後被藍白草冒名把我機票退票了！敬告惡劣草，你把我10萬的機票退掉（這票無法退款，錢就這樣沒了），但我游也要游回來。我已再花10萬再買一次機票了。花20萬清理掉島內第五縱隊，比國家被你們顛覆的成本小多了。」

原PO也馬上報警，並貼出受理案件證明單，「無恥草，我沒碼掉機票訊息是我蠢，但不代表你可以犯法。你要嘛自首、要嘛躲好，警察很快就會找上你了。你等著726我拿你祭旗吧。」

貼文曝光後，隨即引發熱議，「藍白無恥無極限」、「太過分了，請各位海龜務必小心機票資訊」、「這行為就是臭俗辣啊！很有草味」、「不是我要開地圖砲，但藍白的支持者真的充斥了很多沒水準的人」、「這真的太扯了，謝謝各位愛國者飛彈回國，但記得碼掉資訊」、「Trip.com是中資、是中資、是中資，海龜們買票別到這網站，小心個資流到中國」、「首先，不要用trip，那個是中資。再來，資料要碼好，保護自己的個資」、「支持告下去」、「建議不要用trip訂票，但還是支持吉下去！」。

不過也有不少網友懷疑原PO自導自演，「報案人xxx向新北市的三峽派出所報案，本人xxx訂的機票被取消了！你現在不是在加拿大嗎？原來加拿大有新北市？」、「單子上寫報案人也是購買人，但你自己兩天前po人在多倫多買的機票，結果今天就跑到新北市三峽分局報案？你都可以瞬移了幹嘛還買機票？繼續演戲沒關係」、「你失去了機票，卻準時出現在三峽報案，你是有任意門嗎？」、「連人都沒抓到就直接誣賴藍白貼標籤的憨包，笑死，說不定還是自導自演」、「我很好奇，非本人怎麼能把機票給退了？而且都有訂單編號 留下信箱及手機號碼，有這麼容易冒名簡單被退票？」

中選會日前公告，包括被視為大罷免首惡的傅崐萁在內，第一批順利挺進三階的24名被罷免藍委，預計於7月26日舉行投票。（資料照）

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