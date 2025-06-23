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    林岱樺涉詐助理費起訴 發4點聲明喊「清白」

    林岱樺被控貪污起訴，發4點聲明喊「清白」。（資料照）

    林岱樺被控貪污起訴，發4點聲明喊「清白」。（資料照）

    2025/06/23 15:41

    〔記者洪定宏／高雄報導〕立委林岱樺被控涉及詐領助理費1496萬元，高雄地檢署今天下午依貪污罪起訴。林岱樺發出4點聲明，強調她最珍惜的就是「清白」兩個字。聲明稿全文如下：

    一、從政多年，我最珍惜的就是「清白」兩個字。在偵查中，我努力證明自己清白。我與我的律師會將這些證據提到法院，爭取我及團隊的公道。我一路秉持良知，全心為高雄打拚，沒有一天鬆懈。

    二、我相信司法，也相信真相終將水落石出。我會全力配合司法程序，在法庭上堅定捍衛名譽，因為我問心無愧。

    三、這段期間，對高雄的服務不會停、對建設的爭取不會慢、對政策的監督不會斷。我會繼續堅守崗位，履行對鄉親的承諾。

    四、謝謝大家的關心。我會撐過這場風雨，也會用行動證明，我是一個清白的人。林岱樺 敬上2025.06.23

    此外，林岱樺昨天在臉書粉專「一句好ㄏㄨㄚˋ」的29個字發文，似乎已先表明心聲，頗耐人尋味。

    林岱樺有「林岱樺」、「一句好ㄏㄨㄚˋ」兩個臉書粉專，前者粉絲數超過8萬，定位「政治人物」，外界熟知；後者粉絲數不到1萬，定位「個人部落格」，且多次改名。

    昨天「一句好ㄏㄨㄚˋ」粉專的發文為「愛有多深，承諾便有多重 ，兩望煙水裡，囑咐早已銘心，影隨我行」，其中「兩望煙水裡」是港劇「天龍八部之六脈神劍」主題曲歌名。

    雖然那是男女對唱的情歌，但配上林岱樺彎腰笑著跟選民的握手照，短短如詩詞般的29個字，猶如是她對選民的政治「承諾」，以及父親林三郎生前的「囑咐」，似乎預告她被起訴的心聲。

    林岱樺29個字的發文，似乎已先表明心聲，頗耐人尋味。（取自臉書粉專「一句好ㄏㄨㄚˋ」）

    林岱樺29個字的發文，似乎已先表明心聲，頗耐人尋味。（取自臉書粉專「一句好ㄏㄨㄚˋ」）

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