被恐嚇「頭顱掛自由廣場」3天3夜 許淑華：愈威脅 我們更站出來罷免

台北市議員許淑華。（資料照）

2025/06/23 16:43

〔記者董冠怡／台北報導〕大罷免進入第三階段，提供罷免團體協助的民進黨籍台北市議員，接連傳出遭到威脅，先是市議員林亮君，被人威脅持有裸照，另名市議員許淑華今天也在臉書上發文指出，自己與團隊收到恐嚇信件「割喉割到斷！對許淑華及其走狗展開無差別屠殺」，已請助理報案，並出示市警局信義分局三張犁派出所受理案件單據，「敵人愈威脅，我們愈團結，更要全力站出來罷免！」

許淑華表示，收到一封恐嚇她與團隊人身安全的電子郵件，信件中提到「針對許淑華本人，經常在街頭活動，會在當街被當眾歌喉割到斷，其頭顱，懸掛於自由廣場，三日三夜不絕」，並以「賊窩的走狗」形容她的服務處的人員，「將被全部割喉，無一例外」，同時預告「許淑華，只是開頭」。

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許淑華指出，已在第一時間報警，警方也迅速協助處理，後續全力配合警方調查。報案人為她的助理，據了解，警方有提到，寄信人使用的是outlook信箱，屬於外商公司所有，偵查可能需要一點時間。

罷免投票進入白熱化階段，可以預期出現各種威脅言論，干擾罷免等動作。是不是因為這場由公民發起的罷免運動，是中共不樂見的情況？現在是挑戰台灣人意志的重要時刻，眾人應展現對專制威權無所畏懼的精神，「敵人愈威脅，我們愈團結，更要全力站出來罷免！」

許淑華強調，罷免投票日定於7月26日，最後倒數1個月，她會成為公民最大的後盾，全力支援大家，一起捍衛民主，守護台灣。

台北市議員許淑華表示，她收到一封恐嚇我與團隊人身安全的電子郵件。（許淑華辦公室提供）

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