為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    被恐嚇「頭顱掛自由廣場」3天3夜 許淑華：愈威脅 我們更站出來罷免

    台北市議員許淑華。（資料照）

    台北市議員許淑華。（資料照）

    2025/06/23 16:43

    〔記者董冠怡／台北報導〕大罷免進入第三階段，提供罷免團體協助的民進黨籍台北市議員，接連傳出遭到威脅，先是市議員林亮君，被人威脅持有裸照，另名市議員許淑華今天也在臉書上發文指出，自己與團隊收到恐嚇信件「割喉割到斷！對許淑華及其走狗展開無差別屠殺」，已請助理報案，並出示市警局信義分局三張犁派出所受理案件單據，「敵人愈威脅，我們愈團結，更要全力站出來罷免！」

    許淑華表示，收到一封恐嚇她與團隊人身安全的電子郵件，信件中提到「針對許淑華本人，經常在街頭活動，會在當街被當眾歌喉割到斷，其頭顱，懸掛於自由廣場，三日三夜不絕」，並以「賊窩的走狗」形容她的服務處的人員，「將被全部割喉，無一例外」，同時預告「許淑華，只是開頭」。

    許淑華指出，已在第一時間報警，警方也迅速協助處理，後續全力配合警方調查。報案人為她的助理，據了解，警方有提到，寄信人使用的是outlook信箱，屬於外商公司所有，偵查可能需要一點時間。

    罷免投票進入白熱化階段，可以預期出現各種威脅言論，干擾罷免等動作。是不是因為這場由公民發起的罷免運動，是中共不樂見的情況？現在是挑戰台灣人意志的重要時刻，眾人應展現對專制威權無所畏懼的精神，「敵人愈威脅，我們愈團結，更要全力站出來罷免！」

    許淑華強調，罷免投票日定於7月26日，最後倒數1個月，她會成為公民最大的後盾，全力支援大家，一起捍衛民主，守護台灣。

    台北市議員許淑華表示，她收到一封恐嚇我與團隊人身安全的電子郵件。（許淑華辦公室提供）

    台北市議員許淑華表示，她收到一封恐嚇我與團隊人身安全的電子郵件。（許淑華辦公室提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播