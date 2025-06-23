控遭陳玉珍鋼頭鞋狠踹 綠委陳培瑜、林宜瑾告重傷害未遂

當天立委爆發衝突。（資料照）

2025/06/23 16:00

〔記者張文川／台北報導〕立法院院會去年12月20日審議「公職人員選罷法」加嚴法案，朝野攻防搶佔主席台，爆發激烈衝突，多位綠委掛彩送醫，受傷的民進黨籍立委陳培瑜、林宜瑾事後提出刑事自訴，指控被國民黨籍立委陳玉珍穿戴鋼盔、鋼頭鞋攻擊頭部及下腹部成傷，另4名藍白女立委則在旁助拳或協助壓制，陳、林自訴控告5名女立委涉犯重傷害未遂、傷害罪，台北地院今召開準備程序庭，勘驗案發時的各方錄影蒐證影像。

陳培瑜進入法庭前受訪表示，當天陳玉珍夥同其他4名女立委對她跟林宜瑾做出傷害、攻擊的行為，拉住她的手腳、限制住她的行動，讓陳玉珍可以順利行兇，希望他們務實地面對，他們現在當然是否認自己的行為，她相信真理在法庭會越辯越明，希望他們可以誠實面對自己所犯下的罪行。

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林宜瑾表示，事發至今半年多，可是回想起來還是覺得非常恐懼，國會雖有言論免責權，但暴力並不在國會言論免責權範圍，所以一定要勇於提告，也才能讓國會特別是藍白立委知道這樣的暴力是要譴責的。

林宜謹說，今天要勘驗相關影片證據，她可以非常確定「我那天穿的羽絨衣整個都是血，血是從我的嘴唇流下來的」，很明顯是被陳玉珍用力從主席台拉下來，致使她的嘴角撞到桌腳而流下鮮血；她還被踹很多下，大腿都是瘀青，只有鋼頭鞋才做得到，而那天只有陳玉珍穿鋼頭鞋，很多證據都指明陳玉珍犯下暴行，希望她能誠實面對、道歉，接受司法調查。

全案自訴人為民進黨立委陳培瑜、林宜瑾，被告為5名藍白女立委，包括國民黨陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯、邱若華、民眾黨林憶君。去年12月20日上午9時至11時朝野為了選罷法修法，在主席台附近激烈攻防，發生數波肢體衝突，多位立委掛彩。

陳培瑜指控，她被邱若華強行拖離主席台、跌至地面，她起身不願離去，陳玉珍竟攻擊她的腹部，使她再度跌坐地面，陳玉珍又繼續攻擊她的左前額、左臉、左腳，再以「鋼頭鞋」踹她的左側臀部和大小腿，徐巧芯、翁曉玲、邱若華、林憶君則協助壓制她的四肢致無法反抗，由陳玉珍攻擊。

林宜瑾指控，陳玉珍強行將她從主席台往後拉，並大力甩向地面，致頭部重摔於地，陳玉珍再出腳用「鋼頭鞋」猛踹她的下腹部，翁曉玲則協助壓制住她，任由陳玉珍持續攻擊她。

北院今年3月首次開庭，初步勘驗5段電視媒體的全程錄影畫面，以及立委郭昱晴、林淑芬的手機錄影影片，今再次開庭勘驗確認各立委當下的行為與時間點。

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