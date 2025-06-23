還差500份！網亂傳罷免顏寬恒補件已達標 罷團急澄清

中二罷團今天強調，距離補件安全門檻還差500份，請還「未簽署」過二階的民眾盡快來連署。（「解顏行動」罷團提供）

2025/06/23 16:19

〔記者陳建志／台中報導〕台中市第二選區罷免顏寬恒行動，中選會已通知尚須補件2267份，志工假日沒休息持續衝刺，補件已進入收尾階段，但外傳中二已「安全達標」、可放心迎接投票，罷免團隊今天嚴正澄清，此說法並非事實。團隊表示，目前尚缺約500份連署，若即刻停收，極可能與第3階段投票擦身而過。

中二「解顏行動」發言人林宣宏表示，中選會18日正式宣布中二第二階段連署尚需補件2267份後，民眾參與連署的狀況確實比之前踴躍，最後一個黃金週末也有不少民眾參與連署，不過經持續統計，目前距離補件安全門檻還差500份。

請繼續往下閱讀...

不過今天傳出中二補件已達門檻，「解顏行動」罷團緊急透過各大社群平台表示，現階段尚未達到安全門檻，若選委會採高標準審查，中二選區將面臨無法通過審核、無法投票的重大風險。

團隊指出，本階段補件作業特別艱難，主要受三大因素影響：首先，部分選民重複連署，依《選罷法》將被剔除，導致5月初送件的有效份數被剔除將近千份；其次，5月初送件後，團隊即聽聞地方勢力疑似企圖以虛假個資灌水連署，為確保資料真實，造冊組必須進行更嚴謹的清點與篩查；最後，近期在街頭巷口出現大量號稱「顏寬恒反罷免辦公室」製作的布條，宣傳3階投票，才會讓團隊收件極為艱困。

罷團指出，補件機會僅此一次，若未通過即無投票機會，將錯失改變的關鍵時刻，懇請支持民眾持續邀請身邊「未簽署」過二階的民眾盡快來連署，補齊最後500份方能安心投票。

罷團表示，目前暫定收件到6月24日晚間9點，接著要進行造冊、整理，目前力拼6月26日當天補件送件。

中二罷團衝刺二階補件，志工假日都沒休息，持續在街頭擺攤讓民眾連署。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法