林岱樺人頭助理薪水21萬比立委還高 檢調批「領好領滿」

林岱樺涉詐助理費案，被檢調查出虛報助理費竟比她的月薪還高。（資料照）

2025/06/23 15:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕從2002年開始擔任立法委員的林岱樺，迄今已擔任7屆立委，檢調查出，林岱樺擔任立委期間，立法院將公費助理的薪資從每月總額40萬元提至47萬餘元，加班費也從每月8萬餘元拉高至9萬4千餘元，但林岱樺都是「領好領滿」，甚至人頭助理的月薪高達21萬元，比她立委每月19萬元的薪水還高。

2021年間，林岱樺遭人檢舉在擔任立委期間，疑涉不法收受政治獻金（另案偵辦），檢調追查時服務處金流時，意外查出案外案，發現林岱樺涉用人頭詐領助理費，但當時案件偵辦一度遇到瓶頸，直到去年雄檢檢察長黃元冠上任，檢視雄檢所有案件，認為案件尚有突破口，指派兩位主任檢察官推進偵辦進度，才讓案件有新突破。

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檢調首個突破口，就是林岱樺的表哥駱和明，當初立案偵辦時，他清楚說出自己沒有擔任過林岱樺的公費助理，是林的父親林三郎（2018年過世，不起訴處分）要他交出個人帳戶及身分證，但當檢調打算重啟案件偵查時，駱已於2023年過世，經清查立院提供薪資流向，發現駱和明從2011年5月至2015年4月，共詐領319萬4947元薪水。

而另名被林岱樺用來假報人員助理的王瓊翎（大弟媳）更誇張，檢調發現，王女2023年4月向立院申報的薪水從每月6萬多元，隔年5月調漲到11萬餘元，連續領了4個月後，又降至4萬3千多元，甚至2023年7月還領到21萬4千多元的月薪，比林岱樺每月擔任立委19萬元的薪水還要高。

但林岱樺但案後始終否認涉案，還說：「父親林三郎有交代，我一人投入選戰，全家無條件支援」，家族間、姊妹間、同居親人間，互相幫忙選情、生活日常事務是人之常情，但她因無法交待為何虛報王、駱兩人薪水，只把罪責推給二弟林岱融，成為檢調認定她犯罪的重要罪證。

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