雲林縣府官網導入AI翻譯11種語言 張麗善被翻成「張立山」

雲林縣府官網6月起正式導入AI翻譯，可提供11種語言。（記者李文德攝）

2025/06/23 14:52

〔記者李文德／雲林報導〕為方便國際訪客閱覽，雲林縣政府官網6月起正式導入AI智慧軟體翻譯，提供11種語言。不過民眾發現如部分翻譯內容誤差，其中以人名、地名錯誤較多。縣府計畫處長李明岳表示，目前AI翻譯準確度約六成，但外國民眾反饋可了解縣內相關資訊，將逐漸優化準確度。

李明岳表示，去年雲林為為全台唯一入選國際智慧城市組織（ICF）全球7大智慧城市，發現許多國際組織其實會透過縣府官網瀏覽縣內政策，但官網當時僅有中、英文版，且受經費限制，英文版每月只能更新1、2篇重要縣政資訊，且每篇翻譯文章至少花費3000元，對於官網國際化明顯不足。

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李明岳表示，為與國際接軌，加上縣內新住民已近2萬人，占總人口約2.6%，因此與官網維管廠商討論，導入免費AI翻譯軟體，現在官網上左下方就能選擇翻譯語言，目前共有英文、日語、韓語、印尼語、越南語等11種語言版本，提升國際化程度，也補足過往英文版官網無法全面化問題。

不過民眾發現，AI翻譯系統部分內容有所謬誤，主要以地名、人名為最主要。記者經實測後，發現日文版本許多地名翻譯出現誤差，如土庫翻成「都庫」，就連縣長張麗善都被翻譯成「張立山」。

李明岳表示，AI軟體翻譯官網目前準確度約六成，翻譯錯誤的地方多數為人名、地名，但不影響基礎資訊傳遞，足夠讓外國民眾了解官方資訊，加上民眾要使用翻譯前，系統上也會跳出提示「此為機器直接翻譯，內容可能不準，敬請見諒」。另外也詢問過國外朋友，皆得到不影響內容傳遞的反饋，現在目前AI軟體持續進展，翻譯準確度會逐漸優化。

雲林縣府官網導入AI翻譯可提供11種語言，不過實測發現張麗善在日文版翻譯成「張立山」。（記者李文德攝）

使用AI翻譯前，官網系統會跳出提示，告知民眾翻譯不完全準確。（記者李文德攝）

雲林縣府官網6月起正式導入AI翻譯，可提供11種語言。（記者李文德攝）

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