竹市民進黨團批高虹安團隊施政無能 籲投罷免同意票讓新竹重新開機

竹市民進黨團批高虹安團隊施政無能，籲市民投罷免同意票讓新竹重新開機。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/23 16:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市議會民進黨團今召開記者會，總召陳建名抨擊過去兩年高虹安放任男友李忠庭介入市政，同時與建商利益錯綜的醜聞不斷，即便如今因貪污罪一審有罪停職的狀態下，仍然寄生市府濫用公家資源，多次出席市府主辦的活動，並登台為自己辯護發言，市府甚至還在公家活動發放印有「市長高虹安敬贈」字樣的飲料貼紙，甚至動用公家設備直播民眾黨的反罷免活動，涉及違反《行政中立法》！

陳建名強調高虹安以來市政建設只有擺爛，所謂的政績也只有舉債發錢，自由車場、空橋、棒球場，通通爛尾無人負責；學區規劃毫無章法，居住事實稽核形同兒戲。連最基本的敬老卡政策，高虹安竟公然說謊，把責任推給中央。

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議員劉彥伶指出，竹市教育施政滿意度一年比一年「雪崩式下滑」，包含香山運動場改建因進度落後，慘遭教育部體育署收回3500萬補助款；自由車場中央款也險遭收回；全市游泳比賽除了前兩天臨時換場地​外，選手的成績也未能列入採計；新竹市田徑場已過期近兩年未認證，出現跑道龜裂、受損嚴重等狀況；世界高中停招問題，教育處狀況外，校長甄選與校長遴選爭議不斷、辦公時間辦理大賣場試吃、通學步道規劃影響師生就學安全等等，均無人負責檢討。

市議員劉崇顯表示，高虹安當初選舉操作慈雲空橋議題，利用資訊落差蒙蔽市民而贏得選舉，將空橋推動收割成自己的功勞，根本就是欺騙大家，在後續執行上更是品質低落狀況不斷，不僅設計結構存在安全疑慮目前停滯檢討中，施工過程更造成社區天花板崩落的鄰損問題，以及路邊大排水溝損壞的滲水問題，高虹安說好2025全區空橋完工，結果連一座橋都沒辦法完成，呼籲關埔居民要看清高虹安用不實口號矇騙大家，又毫無能力解決施政問題的本質，在7月26日的罷免投下同意票，這新竹市能重新開機再前進。

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