當兵浪費時間？「藝人逃兵」醜聞登CNN 專家點破國防隱憂

藝人王大陸。（資料照）

2025/06/23 16:18

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢警偵辦由男子陳志明為首的「閃兵集團」，涉嫌教唆藝人與役男製作不實病歷，藉以規避兵役責任。新北地檢署16日正式起訴28人，包括王大陸、等10名藝人。美國有線電視新聞網《CNN》指出，這種有組織的逃兵行為在很大程度上被視為人們對服兵役的漠不關心，而不是對軍隊混亂的恐懼。

《CNN》21日專題報導台灣藝人涉嫌逃避兵役的醜聞，表示台灣徵兵制與傳統軍隊體系並行，但多年來卻未能有效提升新兵的戰備能力。在中國軍事壓力日益升高之際，這種制度性鬆散更顯令人擔憂。台灣國防安全研究院副研究員揭仲直言，導致役男怠惰的原因，並非訓練強度過高，而是「服役期間感到浪費生命」。

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曾協訓國軍的前美國海軍陸戰隊軍官亨澤克（Mike Hunzeker）指出，在台灣服兵役學不到任何有用的東西，只會打幾發子彈、上課、鋤草、站崗等。

不願具名的美國官員更直言，台灣的後備軍人體系仍是「國防弱點」。雖然名義上有數百萬人，但多年來因役期縮減、訓練貧乏，導致實戰能力薄弱。許多單位仍使用數十年前的老舊步槍，砲擊訓練幾乎無實彈，日常工作則充斥無意義的雜務分配。

相較之下，南韓雖同樣與鄰國敵對，卻對兵役制度更加嚴肅。當地藝人從軍不僅不會損害形象，反而有助於塑造愛國形象與事業發展，對退伍後的職業生涯也有正面幫助。

軍事專家認為，若要重建社會對徵兵制的信心，台灣應優先進行3項改革：填補制度漏洞、現代化軍事訓練，以及翻轉大眾對服兵役的價值觀，不再將服兵役視為象徵性的過場，更應是為可能發生的戰爭做實際準備，尤其在台海局勢升溫之際，改革刻不容緩。

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