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    林岱樺遭起訴 綠營高雄市長初選「三打一」變成「三搶一」

    林岱樺起訴後，高雄綠營市長初選變成「三搶一」。（資料照）

    林岱樺起訴後，高雄綠營市長初選變成「三搶一」。（資料照）

    2025/06/23 14:42

    〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴後，綠營高雄市長初選局面從「三打一」變成「三搶一」，賴瑞隆、邱議瑩、許智傑都有機會。

    綠營高雄市長初選原本五搶一，前勞動部長許銘春結束競選服務處後，等同退出初選，檯面上仍有賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4位立委競逐。賴、許同屬新潮流，林岱樺為正國會，邱議瑩親新潮流，但派系屬性較不明顯。

    林岱樺今天遭起訴後，幾乎確定在市長初選出局，原本最早傳出賴瑞隆、許智傑、邱議瑩三人協調一人出線，力抗林岱樺的「三打一」局面，將演變成賴、許、邱「三搶一」。

    根據民進黨兩週前的一份最新內參民調，賴、許、邱三人對比柯志恩的支持度都有一定幅度領先，領先差距以賴瑞隆最大，不過邱議瑩正急起直追，地方盛傳屬於高雄市長陳其邁的支持能量，有部分轉移到邱陣營。

    值得注意的是，林岱樺若無法參加初選，她代表的正國會派系勢力與地方組織票會流向哪一方？由於林岱樺、邱議瑩雙姝的長久恩怨，並非一朝一夕可化解，加上原本支持林的湧言會，提前倒戈挺邱議瑩，都可能激化支持者的情緒，後續各方合縱連橫的政治角力關係，仍待觀察。

    可望再代表國民黨參選高雄市長的柯志恩則評估，民進黨出線人選可能是賴瑞隆與邱議瑩其中一人，她認為兩人各有優缺點，背後派系才是決定誰會出線的最後關鍵。

    民進黨已決定透過初選，產生下屆高雄市長參選人，市長陳其邁則多次強調目前各陣營均保持君子風度、沒有互相傷害，也建議提前初選。

    綠營在地人士透露，各陣營間已傳出不同組合的接觸，依照過往經驗、可能會有大咖出面協調，或許一段時間後會有整合情況，讓選情更單純些，也有利初選過後的團結。

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