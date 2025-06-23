林岱樺遭起訴幾乎確定高雄市長初選出局 傳脫黨參選機率不高

據了解，林岱樺脫黨參選的機率不高。 （資料照）

2025/06/23 14:34

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉領詐助理費，今天遭高雄地檢署依違反《貪污治罪條例》起訴，幾乎確定與高雄市長初選無緣；據了解，她脫黨參選的機率不高。

53歲的林岱樺自2001年當選立委起迄今，已經蟬聯7屆，且每屆當選的得票率皆超過6成，基層實力雄厚。她很早就為投入高雄市長黨內初選做準備，除強化既有輔選團隊、持續爭取黨內不同派系支持，也與多個擅長行銷的組織或個人建立合作機制，一度在聲勢上領先其他綠營競爭者。

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但自涉案後，林岱樺聲勢也受衝擊，原本相挺的民代、樁腳陸續由支持改為觀望，甚至轉到其他陣營，特別是湧言會原有近半高市議員傾向支持林岱樺，但最近卻傳出將集體支持邱議瑩，儘管湧言會澄清尚未定調，但外界仍推斷湧言會已有初步方向。

和林岱樺關係密切的「通法寺住持」釋煌智被收押後，原本與林岱樺陣營合作的外圍通路幾乎停擺，空戰能量因而降低、回歸到林岱樺團隊較熟悉的地面戰為主；雖然她持續走訪基層，參加各種活動，試圖以平常心消弭外界耳語，但團隊戰力與涉案前已有差距，也牽動綠營在高雄市長選情發展。

民進黨廉政會今年2月已宣布立案調查林岱樺案，雖然被起訴仍保有初選參選權，直到一審判決有罪才會停止其黨權，但依過往慣例，一旦遭起訴，廉政會通常會建議停權處分，尤其這場被視為「民進黨馬其諾防線」的高雄市長選戰，黨內有輸不得的壓力，不希望橫生枝節，恐怕不敢冒險讓她選下去。

林岱樺助理費案今年2月遭搜索時，她一度激動高喊「政治干預司法、司法干預初選」，但沉潛幾天後依舊照跑行程，毅力也讓黨內不少人佩服。

據了解，修習佛法超過30年的林岱樺，心裡已有最壞打算，就目前觀察，脫黨參選市長的可能性不高，並未在她的規畫之內；若爭取市長大位不成，退而求其次是拉長司法戰線，至少要力保下屆立委席次，延續家族政治香火。

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