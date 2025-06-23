林岱樺涉詐助理費1496萬 貪污罪起訴

民進黨立委林岱樺涉詐助理費，雄檢偵結依貪污罪起訴。（資料照）

2025/06/23 14:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉詐助理費案，檢調經過4個月的偵查後，認定她以人頭不實詐領助理費1473萬餘元及22萬餘元助理加班費，今偵結後依利用職務機會詐取財物及公務員登載不實罪嫌起訴林等9人。

而負責操盤林岱樺參加高雄市長初選的通法寺住持釋煌智（俗名：洪正威），則是利用林三郎基金會（林岱樺之父）弘揚阿彌陀佛淨土法門的機會，對外勸募籌取款項後，拿出591萬支付「立委林岱樺基金會團隊」共27位員工薪資，也被檢方依背信及公益侵占罪起訴。

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雄檢指出，林岱樺擔任第7屆（2011年）至第11屆（2024年）立法委員期間，明知駱和明（表哥、2023年歿）、王瓊翎（大弟媳）沒有擔任她的公費助理，但仍將兩人列入助理名冊，向立法院申報兩人薪資，13年來共詐領1473萬6549元，這筆錢被她用來買車、支付二弟林岱融的會計師事務所相關庶務費用。

而擔任林岱樺助理的周忠信等5人，則是林岱樺擔任第9屆（2016年）至第10屆（2020年）立法委員期間，向立法院不實申報助理加班費，合計詐領22萬8090元公費助理加班費。

據悉，林岱樺到案後否認涉案，堅稱自己不管這些事，父親過世前都是交由父親打理，父親過世後則交給林岱融負責服務處助理薪資申報等事務，但林岱融也不認罪，雖然沒有把責任反推給姊姊，但也不肯替姊姊扛下罪狀。

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