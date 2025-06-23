獨家》陸委會探討身分混同統戰 學者促建立「高風險清冊」

越來越多台灣人取得中國居住證與身分證，已構成台灣國家安全風險。（路透資料照）

2025/06/23 14:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會近日召開諮詢委員會議，邀成功大學政治系教授洪敬富以「中共就兩岸人民身分採取混同統戰措施，對台灣國家安全與社會安定之威脅與政府應有的因應作為」為題進行報告。他建議，對於頻繁赴中、長期定居於統戰示範區等高風險國人，政府可建立「高風險身分清冊」，進行標註與追蹤。

洪敬富今天接受本報訪問表示，中共對台統戰策略日益細膩，當前正企圖混淆兩岸人民身分界線，藉由證件制度的巧妙操作，讓台灣民眾逐步納入中國體制管理，從原本的生活便利過渡到「準國民化」與「身分內地化」，形塑身分認同的轉變。

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洪敬富指出，中共自2023年起的「台灣居民定居證」操作，是台灣需高度警惕的。它不同於居住證的單純功能性，定居證是台灣人戶籍轉換成中國戶籍的中繼站；一旦申領，台灣民眾即可在定居地辦理常住戶口登記，取得中國戶籍資格，隨後更可申請中國居民身分證，正式轉化為中國公民。

洪敬富分析，這種因國人在經濟或生活需求而落入中國法制規範下的漸進式入籍策略，形同拋棄原本的中華民國國籍的身分，不僅會面臨我國內政部除籍的風險，也嚴重挑戰我國對人民國籍的主權管制，為中共打造台灣人已成中國人的輿論空間做好鋪設。

「兩岸人民身分混同後，對我國家安全與社會安定之威脅與衝擊！」洪敬富說，不管台灣人是申領居住證或定居證，這都會被中共片面解釋為接受中國的管轄主張，在法理上為其有效的司法管轄權進行背書。在國際法與當前政治現實中，易被中共視為佐證「台灣是中華人民共和國的一部分」的國際宣傳，進一步削弱台灣是主權獨立國家，其主權與中國互不隸屬的主張。

洪敬富提到，中共透過發放台灣居民居住證或定居證，提供經濟誘因、就業機會、吸引台青就學創業以及招募退役軍人赴中等多重方式，進而更容易、便捷地接觸特定背景人士。由於台灣人在中國的一舉一動更易受監控，也更可能被威逼利誘或拉攏策反，納入中共情報網絡。這不僅能強化中共對台的情蒐能力，更可能在台灣社會佈建綿密的網絡，形成台灣社會內部的安全破口。在陸台人淪為中共滲透或情報工作的破口與協力者。這無疑將對我國安風險產生長遠的影響。

據分析，身分混同策略不僅可能逐步侵蝕台灣人的國家認同，弱化敵我意識，削弱全民保衛家園的共同意志與社會向心力，更容易加劇台灣社會內部的政治極化與分裂對立。台灣政府必須正視此一國安風險，並採取必要、合適的反制作為。

洪敬富建議，現行兩岸人民關係條例第9條之1、第33條之1有明確禁止設籍與合作的規定，可作為懲處申領中國證件者與配合中共言論者的依據，然而實務上仍有模糊空間，應加速檢討與修正，納入對「居住證」的定性與管理。

「政府可建立高風險身分清冊！」洪敬富說，可考慮建立戶政、移民署、國安機構、地方政府的數據整合平台，定期比對涉及中國身分證明文件的人士名單，並檢視其在台活動狀況。另外，對於頻繁赴中、長期定居於統戰示範區等高風險國人，建立「高風險身分清冊」，針對特定人員入出境、職業登記、投資登記進行標註與追蹤。

他強調，對於在台協力中共宣傳散布矮化、消滅我主權、武統台灣等言論敘事的藝人、網紅或組織及團體，應加強查處。既要結合既有法律，也要讓輿論一同制衡，防杜中共對台認知作戰與灰色行動持續擴散影響力。若既有法律條文已不合時宜，也需適時檢討與修訂。

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