罷免藍委恐守不住31:0！ 許美華喊話：拜託幫最後4選區衝過去

罷免國民黨立委顏寬恒二階連署告急，「中二解顏」志工團隊舉牌呼籲支援連署。（資料照）

2025/06/23 14:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨24席立委罷免案將於7月26日投票，另有5個罷免藍委團體仍在拚第二階段補件關鍵門檻。反紫光奇遊團成員許美華指出，「我們可能守不住31:0！三階投票在望，最後一哩路，最後一個禮拜。」她更點名最艱困的4個選區：竹二林思銘、中二顏寬恒、中三楊瓊瓔、中八江啟臣，希望大家一起助攻衝線。

許美華今（23）日在臉書發文表示，中二顏寬恒選區可能是最早向她私訊求援的罷免團體，當時還在農曆過年前，一位消波塊選區志工表示罷免志工成軍較晚，擔心第一階段連署會失敗，請她幫忙分享一階告急資訊。隔日發文分享後，意外獲得近兩千次分享、破萬按讚，順利引起網路關注，讓中二在年後如期送出一階連署。

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這名私訊她的志工，是來自烏日、同時是獸醫的Tina，如今兩人成為長期並肩作戰的戰友。許美華回憶，中二從一階走到二階，截止日前的每一天都在計算連署書，最後在送件截止前驚險壓線，其中太多好哭故事，簡直可以寫成一本書。

許美華說，「中二解顏」團隊以低標109%勉強送出二階，幾乎註定得補件。志工團隊原本期盼上週黃金週末能再多收1000份連署書，便可送出補件，可惜未能如願。她說，「如果差很多就算了，最後如果只差幾百份沒有達標，真的會吐血」、「如果最後只差幾百份，我真的無法接受⋯」這個心情如同投一志工南投阿美、林桑，當初在罷免馬文君二階送件前完全一樣。

許美華坦言，其實她也是這種心情，「都衝到這裡了，如果只差一點點死在終點前，我真的無法接受！」她呼籲，三階投票在望，只剩最後一哩路、最後一個禮拜，並拜託大家一起幫最後4個艱困選區衝過去：竹二林思銘、中二顏寬恒、中三楊瓊瓔、中八江啟臣。

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