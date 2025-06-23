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    中三拒瓔連署還差888份 罷團呼籲出來連署以免飲恨

    「中三拒瓔」罷團表示，台中市第三選區罷免國民黨立委楊瓊瓔還差888份連署書。（罷團提供）

    「中三拒瓔」罷團表示，台中市第三選區罷免國民黨立委楊瓊瓔還差888份連署書。（罷團提供）

    2025/06/23 14:41

    〔記者歐素美／台中報導〕罷免團體今日公布，新北11選區罷免國民黨立委羅明才、新竹2選區罷免林思銘、台中2選區罷免顏寬恒、台中3選區罷免楊瓊瓔，各缺500份連署書才達安全門檻，中8選區罷免江啟臣，還差1500份連署，只剩下7天時間，呼籲選區民眾快出來連署守護台灣；「中三拒瓔」罷團表示，台中市第三選區罷免國民黨立委楊瓊瓔還差888份連署書，還沒有達標，呼籲大家繼續連署，以免功虧一匱。

    罷團今天在台北召開記者會，宣布台中市第三選區罷免國民黨立委楊瓊瓔只差500份連署書，消息一出，「中三拒瓔」罷團志工炸鍋，發言人Connie表示，不知罷團會突然公布數據，擔心選區民眾以為達到法定補件門檻就沒問題了，而不再繼續出來連署。

    Connie說，目前中三選區罷免尚未達標，還缺888份連署書，因為發現部分民眾是重複填寫的，一定要到安全數量，不然很怕飲恨。強調志工們連日奔波、鄉親們熱情響應，都是為了守護我們的家鄉，守護台灣！連署補件到6月28日截止，呼籲尚未連署的民眾趕緊出來連署。

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