7月起上路！攸關國安、殯葬內政部三大新制一次看

私立公墓、骨灰（骸）存放設施管理費新制於7月1日上路。圖為金寶山墓園。（資料照，金寶山提供）

2025/06/23 14:16

〔記者林哲遠／台北報導〕內政部今日宣布，7月1日起三項攸關民眾權益的政策及措施即將上路，包含私立公墓、骨灰（骸）存放設施管理費新制、殉職警消等依法令從事於公務人員免費使用公立殯葬設施，以及建築物公共安全檢查及申報納入建築物附建防空避難設備，提升民眾於危機時的應對能力。

內政部指出，私立公墓、骨灰（骸）存放設施管理費新制於7月1日上路，據「殯葬管理條例」規定，私立公墓、納骨塔業者向消費者收取的管理費，應分別開設「日常支出」及「急難支出」專戶專款專用。

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內政部續指，刪除殯葬設施經營管理基金制度，並由管理費「急難支出」專戶取代，亦課予業者應就設施內建築物強制投保義務，以及明定設施無業者經管時，其管理費專戶移轉及代管程序，讓消費者權益保障更為周延。

第二，殉職警察、義勇警察、民防人員、消防人員、義勇消防人員或其他依法令從事於公務之人員，免費使用公立殯葬設施，於7月1日實施。內政部說明，因公立殯葬設施之經營管理，屬於各地方政府的權責，各地方政府需配合修訂相關殯葬自治法規，本部將持續督促各地方政府配合修正相關自治法規或以專案方式處理。

內政部表示，第三，為推動防空避難設施稽查整合作業，去年10月4日國家安全會議決議指示，將建築物附建防空避難設備納入建築物公共安全檢查及申報，提升並完善建築物附建防空避難設備之使用安全，並配合警政單位之避難演練，提升民眾於危機時的應對能力。

檢查項目部分，內政部說明，依警政署防空避難專區網站公布，容納人數500以上之防空避難設備為對象，其進出口通道應保持暢通，避免積水，不得妨礙避難，並具備基本照明設備，於防空演習、戰事發生或將發生時由國防部發布管制疏散之命令後可進入避難；不合格案件將送請警政單位，另涉違反公寓大廈管理條例及建築法者，依相關規定處理。

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