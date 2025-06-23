7/26投票罷免24+1 林俊憲跨黨組台南隊力挺全國大罷免

民進黨立委林俊憲（前排左4）帶領台南黨內十多位出席的立委、市議員組成台派台南隊，全力支援全國各地大罷免藍委投票行動。（記者王俊忠攝）

2025/06/23 13:16

〔記者王俊忠／台南報導〕中選會於上週五公告第一批被連署罷免的24位國民黨立委及新竹市長高虹安，罷免投票日訂在7月26日。對此，民進黨台南立委林俊憲率領同黨立委郭國文、林宜瑾與10多位南市議員組成支援全國大罷免「台南隊」，展現台南台派團結氣勢，並將以「人力、物力、火力」三力協助全國各地罷團推動罷免藍委投票。

林俊憲指出，他是民進黨內最早力挺大罷免藍委的立委之一，因為民進黨沒有迴避本錢，既然與罷團理念一致，就該扮演「公民的側翼」，從旁協助台灣這場史無前例的民主罷免運動。他從1月初表態支持以來，一路打論述戰、在台南協助收集外縣市藍委罷免連署書協助罷團，如今到了最後階段，他整隊集結約30位有相同理念的跨黨派台南民代，要把台南民主之力帶給全國，因為想守住台南，一定要先守住台灣。

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林宜瑾說，團隊定調以「人力、物力、火力」三力協助各地罷團，人力部分，各立委、議員服務團隊將成為罷免志工，支援各地宣講或掃街；物力是整合各服務處資源，如宣傳車、麥克風等供罷團活動使用；火力部分，則是由各民代進行論述戰，宣傳為何要罷免不適任立委。

郭國文表示，與林俊憲一路以行動支持大罷免，他發覺台南雖無罷免藍委行動，市民對大罷免仍很關心，尤其新財劃法通過後，台南與高雄預算受影響程度居然最高，台南人絕對有充分理由支持大罷免藍委。

在立法院有公務行程的綠委賴惠員由林俊憲代表轉述說，過去1年多來，藍白兩黨毀憲亂政作為，所有台南人都看在眼裡，藍白聯手通過的財劃法，沒有1位區域藍委的高雄、台南補助竟是最少的，分明是國民黨要報復南部人，台南人一定要站出來守護台灣民主與台南的建設。

市議員周嘉韋代表說，藍白亂修財劃法刪中央部會預算，像國土署生活圈道路計畫被通刪近4億元，這錢是補助地方改善道路的，台南幅員廣大，公路長度全國第一，受衝擊最深，這也是為何林俊憲要率台南民代隊站出來力挺大罷免藍委。

今天出席大罷免藍委台南隊的南市議員，有民進黨市議長邱莉莉代表、副議長林志展、周嘉韋、朱正軒、林依婷、陳秋宏、郭鴻儀、沈震東、蔡筱薇、蔡麗青、沈家鳳、余柷青、黃肇輝、李啟維、基進黨李宗霖與立委賴惠員代表。

民進黨立委林俊憲帶領台南黨內近30立委、市議員組成台派台南隊，全力支援全國各地大罷免藍委投票行動。（記者王俊忠攝）

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