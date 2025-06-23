藍推普發現金反罷免 柯建銘批：拿國家的錢賄選

立法院民進黨團總召柯建銘，國民黨怕罷免想到普發1萬元，這是拿國家的錢去「賄選」、「違法違憲」，只是加速國民黨死亡。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/06/23 13:03

〔記者謝君臨／台北報導〕中選會日前宣布24位國民黨立委罷免案成案，訂於7月26日投開票。立法院國民黨團、民眾黨團則推動普發現金，分別主張發1萬元、6千元。對此，民進黨團總召柯建銘今表示，國民黨怕罷免，因此拿國家的錢去「賄選」，「違法違憲」，這只是加速其死亡。此外，前段時間都拄著拐杖的柯建銘今天也打趣地說：「國民黨倒了，他腳就好了。」

國民黨全力推動反罷免，在立院部分，力拚於罷免投票日之前通過普發現金等議案。此外，對於柯建銘先前預言7月26日投票成真，國民黨主席朱立倫則批，這是民主之恥。

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對此，柯建銘指出，國民黨到現在仍不知死活，不知道人民為何要罷免，難道他說不是7月26日就不用罷免？不要把責任推給他，應該要去了解人民為何要罷免國民黨。對於藍白力推普發現金，柯說，這根本違法又違憲，而且國民黨怕罷免，因此拿國家的錢去賄選，國民黨是否還有資格談反罷免。

至於前行政院長江宜樺日前指大罷免「最悲觀結局」是國民黨可能會「掉10席」。柯建銘不認同，他表示，國民黨昧於形勢，連簡單的預測都不會，他認為「可能不只」，「大家等著看」，大罷免大成功，就是「全部掉」，現在是「大民意、大覺醒」的時代，國民黨還在蒙著眼睛騙大家、自欺欺人，何其可悲。

柯建銘也批評，藍白聯手賣台舔共，現在是台灣人民反共護台、保衛台灣、國家生死存亡的關鍵時刻，國民黨卻和民意對撞，絕對必死無疑，應自我反省還有多少存活空間還比較實際。

另，總統賴清德昨天啟動「團結國家十講」首場，外界質疑團結國家與大罷免是否衝突矛盾？柯建銘認為，賴總統是國家元首，負責國家安全，此時藍白聯合舔共賣台，所有民意起來對抗，賴總統必須要保衛國安，因此從各面向去談，團結大家共同抵抗，避免國家在最關鍵的時刻被藍白出賣。

此外，柯建銘之前因腳傷使用拐杖，媒體關注他今天未拄拐杖。他受訪結束要離開時笑說：「當國民黨倒了，我腳就好了。」引發在場者哄堂大笑。

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