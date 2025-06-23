罷免案「退件剔除非造假違法」 綠批藍邏輯死亡、轉移焦點

立法院民進黨團23日舉行輿情回應記者會，幹事長吳思瑤（右）、立委李坤城出席說明。（記者方賓照攝）

2025/06/23 12:40

〔記者謝君臨／台北報導〕針對國民黨指控罷藍委的無效連署逾13萬份，立法院民進黨團今舉行記者會予以駁斥。民進黨團幹事長吳思瑤強調，「退件剔除不等於造假違法」，痛批國民黨邏輯死亡、轉移焦點，嚴重法盲、理盲。她也說，全台至今等不到國民黨道歉，造謠生事的「烏賊戰」也掩飾不了國民黨在罷綠的一切違法行徑和偽造民意。

針對罷免連署，吳思瑤表示，國民黨造假民意斧鑿斑斑，全台至今等不到道歉，不料國民黨又造謠生事打「烏賊戰」，上上下下都法盲、理盲？吳痛批，國民黨自己造假，硬要扯公民團體下水，以小人之心度君子之腹。

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吳思瑤強調，「退件剔除不等於造假違法，國民黨邏輯死亡、轉移焦點！」他指出，罷24藍委依法剔除12萬6579份，占總連署95萬4131份僅13.27%，這部分是由各地方政府戶政事務所、選委會協力查對。

至於為何剔除，吳思瑤則強調這是符合法規的行政作業。他說，選罷法第81條第3項規定，「同一罷免案之提議人不得為連署人。提議人及連署人之人數應分別計算。」已參與一階連署者，二階就必須剔除，很多公民一階參與連署，為了買保險，擔心一階筆跡潦草、資訊缺漏，慎重起見一、二階重複連署。

吳思瑤指出，公民朋友為求慎重重複連署，都是公民本人，這無涉造假，國民黨立委卻不斷造謠生事，法盲、理盲到這種程度。

吳思瑤表示，若真要比，國民黨罷免吳思瑤、吳沛憶的「造假率」分別為94%、96%，而公民團體罷藍委的一、二階「合格率」則分別為95%、86%。死亡連署部分，藍營罷綠委一階1923份，民團罷藍委部分，一階僅12份、二階64份，其中一階的死亡連署份數足足差了160倍！藍營不要做賊喊抓賊。

她也批評，全社會在等的，是國民黨對於偽造民意向全台灣道歉，「我們還要等多久，國民黨違法政黨一個道歉有這麼難嗎？」

此外，對於國民黨質疑綠營、罷團早知投票日期是7月26日，是中選會的「太上皇」，民進黨團書記長陳培瑜再批，藍營不僅是法盲，還是邏輯盲。

陳培瑜指出，選罷法第83條規定，送件40天內查核結果，5月初罷團送件後，結果出爐大概就是在6月中。再根據選罷法第87條，公告結果20天到60天舉行投票，抓中間值，大概落在7月2日到8月11日，扣掉國考、漢光演習等，7月26日就是可能投票日。

陳培瑜批評，國民黨自己不認真、不用功、沒邏輯，還造謠潑髒水，應好好檢討做錯什麼事，而非公開造謠，不回應罷團對你們的提問。

立法院民進黨團今舉行記者會，澄清藍營指控。（記者謝君臨攝）

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