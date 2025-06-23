全台5選區罷免連署告急！ 罷團：罷免江啟臣仍差1500份

罷免團體今日召開「萬人響應五區補件全過」記者會，呼籲新北11選區、新竹2選區、台中2選區、3選區、8選區民眾，在補件最後倒數階段出來連署。（記者陳鈺馥攝）

2025/06/23 12:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台5選區罷免連署補件告急！罷免團體今日公布，新北11選區罷免國民黨立委羅明才、新竹2選區罷免林思銘、台中2選區罷免顏寬恒、台中3選區罷免楊瓊瓔，各缺500份連署書才達安全門檻，中8選區罷免江啟臣，還差1500份連署，只剩下7天時間，呼籲民眾踴躍連署，下架「親中賣台」立委，守護台灣主權。

反共護台志工聯盟今日舉行「就一起，一起救！萬人響應五區補件全過」記者會，呼籲新北第11選區、新竹第2選區、台中第2選區、台中第3選區、台中第8選區民眾，在補件最後倒數階段出來連署，中8選區罷免志工將24小時無休收件。

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「一罷擊臣」罷免江啟臣領銜人廖芝晏表示，台中第8選區罷免江啟臣是最艱困及吃力的地方，該選區長期被國民黨佔據，地方組織綿密、人情壓力龐大，這是讓許多人沉默的原因。目前中8選區還缺1500份連署書才能送件，還差一點點就能突破國民黨的封鎖進入三階投票。

廖芝晏質疑，江啟臣擔任12年來，在國會的表現乏善可陳，躲在立法院長韓國瑜和黨團總召傅崐萁背後，審預算時一問三不知，在國民黨一連串毀憲亂政當中，江啟臣只會按照黨意投票，大砍國防預算，完全不顧民意。

廖芝晏痛批，傅崐萁去中國，江啟臣連一句話都不敢吭。江更躲在台中市長盧秀燕背後，一心想著市長大位，盧更動用行政資源協助江，不斷排市政建設會勘行程。12年來豐原一條捷運規劃都沒有，現在要被罷免了，才開始排捷運會勘，大開空頭支票。

她強調，現在剩不到7天，中8選區還差1500份連署書，連法定門檻都還沒達到，真的非常缺連署書，希望全台志工能夠集結到中八選區幫忙，讓中8選區能夠一起來投票，大罷免大成功。

竹2選區罷免林思銘領銜人謝婷婷表示，竹2選區補件進入最後5天，距離安全份數只剩426份連署書，罷免林思銘一定要成功。也要提醒竹2的選民，該區罷免投票不是在7月26日，因為現在仍在拚補件，要連署過關才有三階投票。

謝婷婷批評，如果補件沒過關，罷免案止步的話，國民黨立委會更肆無忌憚「親中賣台」。國民黨至今仍在抨擊中選會「球員兼裁判」，這些立委不在乎罷免民意，還在牽拖法條。國民黨的連署灌水灌了95%，依然過不了二階連署，當我們要罷免國民黨立委時，國民黨又改口說「二階可以補件根本是放水」，台灣不分藍綠的罷免案都是用同樣規則，國民黨才是真正雙標。

謝婷婷指出，竹2選區的連署根本沒有灌水，那是因為一階連署非常踴躍，加上大家對罷免沒有經驗，所以送出超過法定門檻不少的份數，才會因為重複在二階被剔除，實際上竹2選區的錯誤率只有4.5%，可看到罷免團隊的謹慎。反觀只有國民黨那種抄名冊的連署，才有辦法比對一階和二階有誰重複連署，而我們罷團是尊重民意、保護個資，策略只能多簽幾份，確保份數足夠。

新北市罷免國民黨立委羅明才團隊發言人琪琪表示，羅明才最近說我們是「惡奴欺主」，國民黨從頭到尾都說我們是「惡霸」，聲稱有受到特定政黨指使，可見國民黨立委從來就沒有謙虛反省，不對台灣人民的建言做改進，這些高高在上的姿態和言論，更凸顯大罷免的合理性。

琪琪指出，雖然新北11選區仍需要補件，但從第二階段連署情況來看，已經有非常多人站出來，我們的努力已讓新店、深坑、石碇及烏來的聲音傳出去，每一份連署都有改變的力量。

琪琪呼籲，目前新北11選區還需補件564份，補件只有一次機會，有信心能夠通過審查，這一戰代表能否守住民主價值的關卡，雖然無法跟大家在7月26日一起投票，但新店、深坑、石碇、烏來一定跟上大家腳步，在這場台灣民主的期中考交出漂亮的成績單。

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