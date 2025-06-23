首站衝花蓮「剷除小傅」 民進黨號召青年起兵「破浪」

民進黨青年部「夏日破浪行動開跑」記者會，民進黨發言人韓瑩。（記者陳逸寬攝）

2025/06/23 11:57

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨發言人韓瑩今偕民進黨青年部青年志工召開記者會，宣布「夏日破浪行動」正式啟動，號召百位國務青與志工一同上街宣傳罷免國民黨立委，首場將於週四直奔花蓮，呼籲全台民眾一起「同意罷免、剷除小傅」，同時推出「MBTI投同意都型」系列影片，呈現不同性格的年輕朋友如何出門「投同意」。

韓瑩表示，民進黨青年部「夏日破浪行動」將於本週啟動，並推出「MBTI投同意都型」系列影片，用四類MBTI指標，呈現不同性格的年輕朋友會如何出門「投同意」。她說，傅崐萁和他領導的「傅隨組織」，就像國會裡的「壞脂肪」，邀請公民朋友一起出門「夏日破浪、剷除小傅」，7月26日投下罷免同意票，還給台灣一個健康的國會。

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青年部副主任吳奕柔提到，青年部以「打破藍色和白色浪花」為號召，推出「夏日破浪行動」，首站本週四前往花蓮，直指國會亂象的根源傅崐萁，邀請花蓮鄉親投下罷免同意票，除了青年志工的隊服和布章外，也製作有連續罷字的布條「罷條」來象徵「罷掉」不適任的藍委，更推出「同意+1」的罷免文宣，將到全台各處廣發給民眾。

就讀東華大學的翁建中表示，傅崐萁根本是「傅心漢」，去年0403花蓮大地震後，傅拋棄花蓮鄉親跑去中國，因為在傅崐萁心中，照顧花蓮鄉親，沒有向中共輸誠重要，「擒賊先擒王」，傅崐萁就是整個國會失序、民主崩壞的源頭，「夏日破浪行動」將從花蓮出發，不只要同意罷免傅崐萁，也將和親中毀憲的國會亂象告別。

從小在台北市松山區長大的陳弈帆批評，王鴻薇不只多次上中國央視，稱台灣總統稱為「台灣地區領導人」，還跟著傅崐萁到北京拜見王滬寧，「我今年19歲，還沒有投票權，但我想讓我長大的地方，有個願意保護台灣的好立委，一個不會像王鴻薇親共賣台的立委」，他會走上街頭、拿起麥克風、邀請更多人在7月26日對王鴻薇投下罷免同意票。

去年是首投族的陳亭蓁提到，從小長大的文山區，立委仍舊是20幾年來的賴士葆，賴士葆在選區掛看板，號稱是「刪預算第一名」的立委，吹噓自己刪減台灣國防預算，更在國民黨爆出大量「死亡連署」時說「犯了錯最多也就是偽造文書」，讓文山區的選民非常丟臉，台灣民主很多重要的轉捩點，都有年輕人的身影，希望更多年輕朋友一起站出來，讓改變的可能，能在7月26日後進入國會。

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