「市長陪你拍」慘摔四腳朝天 黃偉哲自嘲：該減肥了

一名同學要揹起市長黃偉哲拍照，結果重心不穩，黃偉被慘摔當場四腳朝天，嚇壞了隨扈和現場人員。（圖由南市府提供）

2025/06/23 11:42

〔記者蔡文居／台南報導〕台南首創已邁入第4年的「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮，第3場次昨天下午於慈濟高中登場，一名同學要揹起市長黃偉哲拍照，結果重心不穩，黃偉被慘摔當場四腳朝天，嚇壞了隨扈和現場人員，所幸並無大礙，只是虛驚一場。黃偉哲今天自嘲，「自己太重了，該減肥了！」

市長黃偉哲今天到市議會備詢，他受訪時，還原當天事發經過。他表示，很多同學在畢典「市長陪你拍」時，都要對他公主抱或用揹的，其中有同學有點瘦，但還是要揹他，結果一個重心不穩，要放下來時，他就往後摔倒了。

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黃偉哲說，台南市畢典的「市長陪你拍」是正宗的，市長獎得來不易，所以他儘量滿足這些得獎的優秀同學。但是，他們不知道市長這麼重，揹起市長結果揹不動，就往後仰摔倒了，他差點摔到。不過，這也算是為同學們留下一個美好的回憶，他身為市長會儘量來配合。

黃偉哲透露，他體重87公斤，他自嘲為了明年的「市長陪你拍」，同學可以抱起或揹起他，他決定來減肥了！

市長黃偉哲還原當天事發經過，自嘲「自己太重了，該減肥了！」 。（記者蔡文居攝）

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