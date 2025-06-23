以色列面對核威脅別無選擇！以駐台代表籲：對認知作戰保持警醒

以色列伊朗衝突不斷升溫，以色列駐台辦事處23日上午舉辦記者會說明衝突背景與發展。（記者黃靖媗攝）

2025/06/23 11:51

〔記者黃靖媗／台北報導〕以色列伊朗衝突不斷升溫，以色列駐台辦事處今（23）日上午舉辦記者會說明衝突背景與發展。以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）表示，面對擁有核武的伊朗政權，以色列沒有替代方案，軍事行動是為了讓中東更加安全、穩定，也呼籲大眾對扭曲真相的認知作戰保持警醒。

游瑪雅強調，台灣的生活模式在伊朗並不存在，沒有女權、沒有LGBTQI、沒有新聞自由、沒有言論自由、沒有民主，伊朗是極端伊斯蘭主義政權，是個針對自身人民的恐怖主義政權。

請繼續往下閱讀...

游瑪雅也說，「雄獅崛起」軍事行動已產生顯著影響，獲得廣泛支持，並強調以色列是在面對迫切核威脅、已別無選擇之下，才在最後關頭採取軍事行動，這項決定絕非輕率，而是在不得不做出行動之前的最後抉擇，以色列非常清楚，在任何情況下，都不能讓伊朗擁有核武，以色列的行動正是為中東帶來更安全、更穩定的努力。

游瑪雅表示，除了實體上的國土防衛，以色列同時也處於一場認知作戰中，對手正試圖操弄思想與觀感，作為自由世界的一員，必須保持警覺、堅定與團結，面對這些扭曲真相的手法。

游瑪雅指出，即便在台灣也有許多批評以色列太過激進的聲音，自由世界與社會的人們，應當對真相操弄保持警醒，並且注意AI變造、批評以色列太過激進的影像；面對擁有核武的伊朗政權，以色列沒有替代方案。

針對協助海外以色列人返國事宜，游瑪雅指出，全球各地有約10萬名以色列人要求返回以色列，但就他所知，目前沒有在台以色列人被要求返國；目前以色列的陸地邊境與海洋邊境皆正常開放，以色列航空正在逐漸恢復更多進入以色列的航班，對於有意離開以色列的台灣人，以色列政府會協助我國駐以代表處，確保每名台人都能撤離。

被問到台灣能從以色列經驗學習到什麼？游瑪雅提及台灣的地震警報，人們會在手機上收到警示訊息，與以色列政府透過手機發送防空避難警報相似。她認為，台灣可以學習以色列在緊急情況中對外國人的協助，色列藉由資訊與實體的協助，幫助在以外國人，而台灣近幾年對於相關措施也有充足的意識，進行了許多演習。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法