賴總統監誓 駐芬蘭大使林昶佐等人完成宣誓

在賴總統監誓下，駐芬蘭大使林昶佐帶領宣讀誓詞。（總統府提供）

2025/06/23 11:23

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今天上午主持「新任行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮」，在賴總統監誓下，駐芬蘭大使林昶佐帶領宣讀誓詞，宣示人員還包括駐瑞士大使王思為、駐韓國大使丘高偉、駐印度大使陳牧民等人。

宣誓儀式開始後，賴清德總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由駐芬蘭大使林昶佐帶領宣讀誓詞；宣誓後，總統逐一向宣誓人致意，儀式簡單隆重。副總統蕭美琴、行政院院長卓榮泰、考試院院長周弘憲及總統府秘書長潘孟安等均在場觀禮。

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宣誓人員尚包括：駐瑞士大使王思為、駐韓國大使丘高偉、駐印度大使陳牧民、銓敘部政務次長懷敍、行政院人事行政總處副人事長張秋元、駐捷克大使陳立國、駐泰國大使藍夏禮、駐聖克里斯多福及尼維斯大使陶令文。

在賴總統監誓下，駐芬蘭大使林昶佐帶領宣讀誓詞。（總統府提供）

宣示人員包括駐芬蘭大使林昶佐、駐瑞士大使王思為、駐韓國大使丘高偉、駐印度大使陳牧民、銓敘部政務次長懷敍、行政院人事行政總處副人事長張秋元、駐捷克大使陳立國、駐泰國大使藍夏禮、駐聖克里斯多福及尼維斯大使陶令文。（總統府提供）

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