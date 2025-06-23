為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中市456選區進三階罷免、238選區續拚二階 民進黨雙管齊下

    民進黨中市黨部黨工投入打電話催連署。（中市黨部提供）

    民進黨中市黨部黨工投入打電話催連署。（中市黨部提供）

    2025/06/23 12:59

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市原市區4、5、6選區將在7月26日進行罷免投票，而原縣區2、3、8罷區則是積極要完成二階法定連署，民進黨中市黨部主委許木桂表示，現在分二部份進行，目前最重要是全黨部的黨工都投入在原縣區的電話催票連署，而黨籍議員也要積極協助連署，定要讓二階達標，第二部份因應7月26日投票，所有議員都要配合罷團造勢宣講，讓6個罷區都能成功罷免不適任的立委。

    跟其他縣市較不一樣，台中市的罷免目前的現象為原市區跟原縣區可能不同日期投票，但黨部及原縣區的罷團，都希望努力連署提早達成目標，讓縣區3罷區能夠跟市區3罷區都在7月26二日同一天投票。

    面對一市二區不同狀況，民進黨中市黨部主委許木桂表示，黨部採取二部份的策略，目前最重要就是要讓縣區的3罷區二階連署過關，因此動員了黨部黨工，一天分幾個階段打電話催連署票，每一階段約5、6位黨工來執行，因打電話遊說非常辛苦，故而需要分階段進行；此外，他並強調，所有黨籍市議員也需要協助連署。

    許木桂表示，第二階段就是請黨籍市議員配合市區4、5、6的3罷團造勢活動，如宣講或站街頭等，原縣區的議員也要參與，如此連署及造勢同步進行，才能讓罷免成功。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播