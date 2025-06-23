中市456選區進三階罷免、238選區續拚二階 民進黨雙管齊下

民進黨中市黨部黨工投入打電話催連署。（中市黨部提供）

2025/06/23 12:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市原市區4、5、6選區將在7月26日進行罷免投票，而原縣區2、3、8罷區則是積極要完成二階法定連署，民進黨中市黨部主委許木桂表示，現在分二部份進行，目前最重要是全黨部的黨工都投入在原縣區的電話催票連署，而黨籍議員也要積極協助連署，定要讓二階達標，第二部份因應7月26日投票，所有議員都要配合罷團造勢宣講，讓6個罷區都能成功罷免不適任的立委。

跟其他縣市較不一樣，台中市的罷免目前的現象為原市區跟原縣區可能不同日期投票，但黨部及原縣區的罷團，都希望努力連署提早達成目標，讓縣區3罷區能夠跟市區3罷區都在7月26二日同一天投票。

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面對一市二區不同狀況，民進黨中市黨部主委許木桂表示，黨部採取二部份的策略，目前最重要就是要讓縣區的3罷區二階連署過關，因此動員了黨部黨工，一天分幾個階段打電話催連署票，每一階段約5、6位黨工來執行，因打電話遊說非常辛苦，故而需要分階段進行；此外，他並強調，所有黨籍市議員也需要協助連署。

許木桂表示，第二階段就是請黨籍市議員配合市區4、5、6的3罷團造勢活動，如宣講或站街頭等，原縣區的議員也要參與，如此連署及造勢同步進行，才能讓罷免成功。

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