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    緬懷摯友詹榮鋒 侯友宜：他是模範公僕將以最高敬意送別

    新北市長侯友宜回應，對詹榮鋒的離開表示十分難過，未來會再參加他的公祭或其它紀念；這是對一個好朋友、認真公務人員，要讓他在最後這一段離開的歲月裡，給予最高敬意。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜回應，對詹榮鋒的離開表示十分難過，未來會再參加他的公祭或其它紀念；這是對一個好朋友、認真公務人員，要讓他在最後這一段離開的歲月裡，給予最高敬意。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/23 12:04

    〔記者羅國嘉／新北報導〕前桃園市政府秘書長詹榮鋒去年5月間因健康因素請辭，6月21日傳出病逝消息，讓昔日同仁感到不捨。新北市長侯友宜今（23日）出席議會總質詢被詢問到，市長會去靈堂致意嗎？侯友宜回應，對他的離開表示十分的難過，未來會再參加他的公祭或其它紀念；這是對一個好朋友、認真公務人員，要讓他在最後這一段離開的歲月裡，給予最高敬意。

    侯友宜表示，詹榮鋒是個非常認真、腳踏實地，在新北市跟他相處這一段歲月裡面，非常感謝他為新北市的奉獻，像國民運動中心、學校廳舍的改建、整建，甚至很多道路工程，都有他認真努力的影子。「他不但是我的好朋友，也是一個模範、學習典範，大家都認同的好公務人員。」要再次對他的離開，表示十分的難過，那對他的家屬，希望他們都能夠節哀、保重。未來會再參加他的公祭，或者其他的紀念，這是對一個好朋友、認真公務人員，要給他在最後這一段離開的歲月裡面，對他給予最高的敬意。

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