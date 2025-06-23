國民黨爆破士又+1？李坤城：罷團領銜人宋建樑PO照 自爆偽造連署

立法院民進黨團23日舉行輿情回應記者會，幹事長吳思瑤（右）、立委李坤城出席說明。（記者方賓照攝）

2025/06/23 11:35

〔記者謝君臨／台北報導〕全台大罷免持續推動，罷免民進黨立委案日前陸續宣告失敗，全台僅剩新北綠委李坤城、宜蘭縣綠委陳俊宇兩案分別要在今、明二階送件，但今天陳俊宇罷團宣布不送件。對此，李坤城今出席立法院民進黨團記者會，指推動罷免他的領銜人宋建樑於社群媒體「Threads」上貼出兩張照片，自爆偽造連署犯罪，呼籲新北市選委會不要成為犯罪者的幫兇，他也會將這兩張照片提供給檢方當成犯罪證據，建請司法從重量刑。

罷免李坤城案法定門檻需達2萬6576份，推動罷免李的團體「三月圍城」昨日公布，目前2萬7千份連署造冊中，預計今日下午就會前往新北選委會送件。

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「國民黨爆破士又加一，自爆偽造連署犯罪，鐵證如山。」李坤城表示，今天是「納粹支持者」（指宋建樑）送件的最後一天，昨天宋很興奮地說正在連夜造冊中，然後放了兩張照片，不知是有心還是無意，用這兩張照片再度爆破國民黨。

李坤城指出，第一張照片，工作人員聚在一起，桌上放著連署書，好像在造冊。但大家仔細看，夏至剛過，「有可能都穿著外套、長袖在造冊？」李懷疑，這應該是他們2月初第一階段造冊時的照片，不然服裝、連署書數量，都不像是現在造冊的情況。

他再指，第二張照片，更自爆國民黨正在集體偽造罷免連署書。大家一樣穿著長袖，地點是在國民黨三重區黨部，仔細看照片，這群人不是在「造冊」，而是疑似正在「抄名冊」，正在抄罷免連署書。

李坤城說，國民黨三重區黨部在2月15日，正因偽造連署書被檢方帶回調查，罷團19人有9人交保。連領銜人都承認，「調查官出示一箱證物，連署書一大疊，不但字跡一樣，連筆都沒換過。」但現在他們仍不知悔改，繼續一錯再錯。李強調，會將這二張照片提供給檢方當成犯罪證據，也請司法從重量刑。

他也說，領銜人還在「脆」上承認，「沒達標我自己多簽幾份達到足夠份數，爭取50天補件」，又說「李孝亮同志辛苦了，不過差三千份的話，明明就可以把自己的連署書印個三千份……爭取50天補件。」納粹支持者領銜人正在做的，就是把不夠的數量用自己的連署書重複影印，先衝數量過關，然後再號稱送件成功！

李坤城呼籲新北市選委會，不要成為犯罪者的幫兇。首先，送件要備正副兩本，領銜人自承正本一抄再抄，甚至有可能將他人連署書重複影印，已有違法之虞。其次，送件要造冊，造冊分類要完整，且要按村里造冊，若同里別都是領銜人重複出現，扣除後未達門檻，就應該要拒絕收件。

民進黨立委李坤城指控罷免他的團體疑似在「抄名冊」。（記者謝君臨翻攝）

民進黨立委李坤城質疑，夏至剛過，罷團「有可能都穿著外套、長袖在造冊？」（記者謝君臨翻攝）

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