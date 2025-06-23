郭昱晴質疑直播主被批「獵巫」 國民黨：應辭職負責

國民黨發言人楊智伃認為，民進黨立委郭昱晴光是刪文道歉不夠，應該辭職負責。（記者塗建榮攝）

2025/06/23 11:49

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直播主自拍郭昱晴遭批「公審」 社群發文440字澄清

〔記者林欣漢／台北報導〕民進黨立委郭昱晴昨天（22日）關切一名直播主在公園直播時是否拍到小孩，過程引發輿論批評。國民黨今日召開記者會，發言人楊智伃質疑郭昱晴，如果不是為了大罷免，也不會刪文道歉，刪文道歉不夠，應該辭職負責，此外，也要求警政署應針對網路上「不斷公審一般民眾的青鳥」及「綠營立委持續製造獵巫，造成民眾恐慌」進行調查，保護民主自由的價值。

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楊智伃指出，郭昱晴過去也曾直播自拍，除了拍攝街景，也曾拍到小孩子的臉，如今卻「雙標」來公審一般民眾，「跟另一位民進黨立委沈伯洋一模一樣」。她說，「青鳥搞大罷免」甚至還瘋到搞「公審街拍民眾」免的「標準流程SOP」，要大家遇到可疑人士拍攝街景先全程蒐證，還要質問對方是誰、為什麼要拍攝，若對方回避或拒答就報警，第三步則是要社群通報，這些SOP跟郭昱晴這次公審一般民眾完全相同，不僅報警，還透過立委職權直接要警政署來報告，陸委會副主委梁文傑說對岸直播要被特許，難道在台灣直播還要立委特許嗎？

國民黨發言人鄧凱勛也說，這名直播主是陸軍特戰退役，郭昱晴過去「反對軍人加薪3萬」，現在卻羞辱、公審退役的陸軍特戰弟兄，相信這位退役的陸軍特戰弟兄抗中保台的貢獻遠遠大於只會嘴炮抗中的郭昱晴，郭昱晴過去恐嚇勞工「假放多了會被AI取代」，現在又公審民眾路上街拍，其實最該被AI取代的人就是郭昱晴。

鄧凱勛強調，賴清德總統近日說要團結十講，但自己提名的不分區立委卻搞仇恨公審，如果賴總統真的要團結國家，就應該先回答在野黨近日提出的包含經濟、民生、國安等議題的10問，也呼籲賴總統不要再放任黨公職搞文革式的獵巫。

國民黨台北市議員鍾沛君表示，最近在綠營的同溫層持續發酵，指中共透過中客或中配在台灣用街拍的方式獲取在地情資，但只要認真查證，就知道全都是空穴來風。

鍾沛君指出，郭昱晴提到兒童隱私問題，其實是無涉國安另一值得關注的議題，但拿來公審的直播主根本沒拍到小孩子，反而是郭自己不斷踩到紅線，再次證明民進黨真正搞雙標，胡亂給無辜的市民貼標籤。

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