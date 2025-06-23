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    賴清德啟動團結國家十講 侯友宜：應先學會放下與包容

    新北市長侯友宜表示，賴清德說要團結台灣，請賴記得團結台灣前，首先要學會自我放下、包容體諒。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜表示，賴清德說要團結台灣，請賴記得團結台灣前，首先要學會自我放下、包容體諒。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/23 11:16

    〔記者羅國嘉／新北報導〕總統賴清德昨（22）日展開「團結國家十講」，以「國家」 為主軸論述，強調中華民國和中華人民共和國互不隸屬。對此，新北市長侯友宜表示，賴清德說要團結台灣，請賴記得團結台灣前，首先要學會自我放下、包容體諒，不要去製造更多對立、衝突，不要亂扣帽子、蓄意站在自己的角度去批判一件事情，做總統就是台灣要團結，最重要從本身開始做起。

    侯友宜表示，賴清德在各地開始十講，那十講就不如實行，尤其現在國際跟國內民眾最關心的國際議題，以色列跟伊朗的戰爭到底台灣的態度如何，影響台灣在兩岸之間的關係，以及國際上必須如何應對，這是民眾最關心的議題。當然國內最關心的議題，大家很清楚，包括財劃法、長照、居住正義，以及科技產業、能源等，有夠多的問題民眾都想了解。

    侯友宜強調，賴清德說要團結台灣，請賴記得團結台灣前，首先要學會自我放下、包容體諒，不要去製造更多對立、衝突，不要亂扣帽子、蓄意站在自己的角度去批判一件事情，做總統就是台灣要團結，最重要從本身開始做起。

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