賴政府定調7月「國家團結月」 新版防空避難指引、APP同步上線

賴政府將7月定調為「國家團結月」，扣合「有準備、更安全」、「Team Taiwan, Stronger Together」主題。（總統府提供）

2025/06/23 11:07

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德「全社會防衛韌性委員會」將於週四登場，賴將定調7月為「國家團結月」、主打「Team Taiwan、Stronger together」。國安人士透露，搭配首度延長至10天9夜的漢光演習，除了在北中南舉辦城鎮韌性演習、各縣市在防空演習後展開戰災救援演習外，內政部將在捷運西門站舉辦防空避難設施示範展覽，同時發布新版「防空避難指引」，也有APP協助民眾查詢周圍避難設施。

據悉，賴政府已將7月定調為「國家團結月」，這是首次漢光演習搭配城鎮防衛韌性演習，扣合「有準備、更安全」、「Team Taiwan, Stronger Together」主題，結合軍警消醫護人員以「軍民團結」為主軸，透過多元管道的宣傳，傳達這不只是軍方的事，而是整體社會韌性的建構，進一步凝聚國人的團結意識。

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國安人士指出，過往漢光著重軍方的演訓、民間參與較少，今年搭配城鎮韌性演習，既訓練軍方對敵軍的應處，也訓練非軍事部門對緊急事件的應變，「國家團結月」的重要概念，保衛國家不只是軍人的責任，透過軍事、非軍事演練，讓每個民眾都能保護自己、協助社會，這也是全社會防衛韌性的核心，透過軍民整合展現國家團結的意向，向國際展現台灣人堅強的防衛意志與自我保護的決心。

國安人士也說明「國家團結月」的規劃，第一，搭配漢光演習，全國22縣市政府在防空警報演練，將進行急救站、救濟站的演練；第二，7月2日至31日內政部協同警政署開設防空避難的設施展覽，包括教學、文宣、防災物資整備等，擴大宣導防空避難演練；第三，7月2日內政部將比照世界各國經驗，發布新版「防空避難指引」。

國安人士指出，「防空避難指引」有幾項基本原則，包含「地下優於地上」、「室內優於室外」、「兩牆原則」、「遠離危險物品」等；防護姿勢也更新為迅速降低高度、保護頭部、背對爆炸方向，以及穩定靜止、等待機會行動；行動指引則區分為室內、室外、行駛中3種情境。

國安人士盤點，德國提出要擴建防爆掩體和避難所網絡；波蘭簽署「民防與人口保護法」，確保避難所的修繕或新建符合現代安全標準；瑞典投資1億克朗翻新全國6萬4000個民防避難所；芬蘭內政部開始準備更新各個防空避難處所，並有多重用途，如地下游泳池可以在72小時內清空，轉為容納3800人的防彈避難所；愛沙尼亞則將全國270個公共避難所繪製成位置圖，且民防意識也逐步提升中。

國安人士強調，近來世界局勢動盪，各國都在加強投資，強化防空避難設施與全民防衛體系，因應極端地緣政治風險，台灣也不應例外，政府正著手強化防空避難設施；另外，9月台灣將發布新版「全民防衛手冊安全指引」，全民國防網站也會正式上線。

內政官員坦言，過往萬安、民安演習都屬於全國性演習，但流於形式，讓民眾躲到有冷氣的地方就結束，因此今年重新整併，並賦予全新任務，內政部則有3個重要概念，包括民眾自救能力提升、跨域合作進行國民保護，以及政府跟社會如何維持持續運作。

該官員指出，今年7月搭配漢光演習，將舉辦3場城鎮韌性演習，重點在於漢光演習10天不間斷演練，城鎮韌性演習則將想定情境縮短到一天，但會測試非軍事與軍事部門的通聯，以及在災害應變體系的合作；軍方情報與非軍方單位要進行情報交換，這是今年的重要工作；另外，內政部國土署今年起會將防空避難場所納入公安檢查。

內政部官員說明，今年選定台北市的中正、中山、松山區，台中市的沙鹿、清水、梧棲區，以及台南市的中西、東、善化區，這九區民眾要做全員避難演練，包括民防大隊、村里長、義警、義消、民力如管委會等，都會引導民眾進入避難所，內政部也會要求，只要是非機敏場所都要打開大門讓民眾避難，如公有設施停車場、公共建築物、公寓大樓等，讓民眾熟悉流程。

國安人員總結說，演習目的是為了測試準備是否充足，並非每個區域進到防空避難設施的時間都是一致的，希望民眾藉由演練熟悉如何應對，也改變大家對萬安演習「警報響了就到超商等」的習慣，越熟悉就越能在因應災害時作出反應，從演習改革到民眾大規模參與，是整體社會韌性提升的關鍵。

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